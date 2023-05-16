Адвокат объяснил, когда можно не платить за разбитый в магазине товар

Даже самый аккуратный покупатель может разбить хрупкий товар в магазине. Это может произойти из-за тесных рядов полок или свежевымытого пола. "Тульская служба новостей" выяснила у адвоката Андрея Назарова, в каких случаях оплата продуктов ляжет на плечи неловкого покупателя.

По словам эксперта, определяющим моментом при решении таких ситуаций будет случайность. При явном отсутствии у покупателя намерения нанести материальный ущерб ему не придётся оплачивать разбитый товар.

"Единственный способ заставить оплатить разбитый товар — в судебном порядке доказать, что вред был причинён умышленно. Поэтому, если продавец пытается вас обвинить, напомните ему, что данный факт необходимо доказать в суде", — уточняет адвокат.

В тех ситуациях, когда товар разбился из-за того, что покупатель наткнулся на какие-то препятствия в зале магазина, например тележки, поскользнулся на полу или задел что-то на полках, оплата ущерба ляжет на плечи самого магазина. То же самое справедливо и для случаев, когда товар упал с кассовой ленты из-за того, что она пришла в движение.

А вот если выронить из рук уже взятый, но ещё не оплаченный товар, то это, скорее всего, не будет считаться случайностью и материальная ответственность ляжет на покупателя. И конечно же, необходимо будет оплатить разбитый товар при умышленной порче. Например, если посетитель супермаркета нетрезв, неаккуратен в обращении с тележкой, устраивает в магазине танцы или явно намеренно роняет товар с полки.