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15 февраля, 02:44

Грозит сальмонеллёзом: Диетолог назвала самую опасную часть курицы

Диетолог Соломатина: Необработанные куриные тушки могут хранить сальмонеллу

Куриное мясо нужно тщательно термически обрабатывать, ведь, если его недоварить или недожарить, можно получить отравление, предупредила в эфире радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Она подчеркнула, что причиной заболеваний становятся некоторые части тушки. Самое опасное место — это гузка. Если её плохо термически обработать, можно заразиться острой кишечной инфекцией — сальмонеллёзом. Не менее опасны места сочленения суставов.

"Их сложнее всего термически обработать, и зачастую они плохо прожариваются или пропекаются. Это видно по розовому мясу. В таком мясе могут быть сальмонеллы, кишечные палочки", — рассказала Соломатина.

К тому же в куриной ножке много жира, поэтому её запрещается есть тем, кто страдает от повышенного уровня холестерина в крови или имеет в анамнезе симптомы атеросклероза. Также стоит воздержаться от блюд из этого продукта тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и следит за весом. В жирной курице много канцерогенов, которые могут вызывать развитие рака. К тому же она ускоряет старение клеток.

Эксперт также сообщила об опасности других видов куриных субпродуктов. В потрохах может находиться сальмонеллёз, в лапах и чешуйках — грязь, а печень закормленных кур может содержать холестерин.

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Если уж не повезло подхватить сальмонеллу, есть способ её убить. Микробиологи Корнеллского университета в США выяснили, что в этом случае вашим лучшим оружием станет томатный сок.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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