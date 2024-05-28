Вы всё время пили воду неправильно: как выбирать и сколько стаканов в день нужно

Для нормального функционирования организма и головного мозга нам нужно каждый день потреблять чистую воду. Но сколько стаканов в день помогут похудеть, а сколько из них считаются нормой? Есть ли какие-то различия между разной водой или она вся одинаковая? Как и во сколько правильно пить воду? На эти и другие вопросы постараемся ответить в этой статье.

Как правильно выбирать питьевую воду

Как правильно выбирать питьевую воду и сколько нужно пить в день? Фото © Shutterstock / FOTODOM / GLRL

Выбор питьевой воды особенно важен — это основа всего. Потому что качество потребляемой жидкости напрямую влияет на наше здоровье. При выборе питьевой воды следует обращать внимание на несколько ключевых моментов: Источник. Питьевая вода может быть минеральной, родниковой или обработанной.

Питьевая вода может быть минеральной, родниковой или обработанной. Состав. Важно изучить состав воды, включая уровень минералов и добавок.

Важно изучить состав воды, включая уровень минералов и добавок. Упаковка. Если вы выбираете бутилированную воду, обратите внимание на материал. Пластиковые бутылки могут выделять вредные вещества, особенно при нагревании.

Если вы выбираете бутилированную воду, обратите внимание на материал. Пластиковые бутылки могут выделять вредные вещества, особенно при нагревании. Тестирование. Некоторые производители проводят тестирование своей воды и публикуют результаты. Это может помочь вам принять более осознанное решение.

Возможно, вы замечали, что есть разный вкус у воды. Да, вам не показалось, это происходит по определённым причинам и особенностям состава. Считается, что нормальный уровень pH для питьевой воды — от 5,5 до 8,5. Однако вкусы у всех разные, поэтому можно подбирать воду с разным уровнем естественной минерализации и pH (кислотности). Но многие врачи советуют выбирать воду без газов в стекле и желательно артезианскую. Она станет естественным источником микроэлементов и минералов.

Во сколько и как правильно пить воду

Водный баланс: Сколько в день нужно выпивать стаканов воды для здоровья? Фото © Freepik / jcomp

Пить воду правильно очень важно для поддержания здоровья и хорошего самочувствия. Оказывается, есть разница, если выпивать стаканчик-другой утром, вечером или прямо после еды. Чтобы не нагружать лишний раз организм или не пить воду во вред себе, вот несколько рекомендаций, как это правильно делать: Приучите себя каждое утро после пробуждения сразу выпивать стакан воды — это не только поможет проснуться, но и подготовит желудок к будущему завтраку. Поэтому подождите минут 20–30 и только потом завтракайте.

— это не только поможет проснуться, но и подготовит желудок к будущему завтраку. Поэтому подождите минут 20–30 и только потом завтракайте. Не перегибайте палку с порциями. Вашему организму лучше не станет, если за один присест выпить сразу литр воды. Делайте это постепенно и лучше в небольших количествах.

Вашему организму лучше не станет, если за один присест выпить сразу литр воды. Делайте это постепенно и лучше в небольших количествах. Пейте воду по мере жажды. Важно также слушать своё тело и пить воду, когда вы чувствуете жажду. Она сигнал, что пора увлажниться.

Важно также слушать своё тело и пить воду, когда вы чувствуете жажду. Она сигнал, что пора увлажниться. Распределите питьё равномерно в течение дня. Лучше наливать себе стаканчик воды и выпивать его регулярно на протяжении всего дня. Это поможет организму лучше усваивать воду и поддерживать гидратацию.

Сколько нужно пить воды, чтобы похудеть

Правда ли, что вода помогает похудеть? Фото © Freepik / prostooleh

Другая насущная проблема, заставляющая многих прикладываться к бутылке с водой, — это желание сбросить лишний вес. Ведь существует миф, что так можно разогнать метаболизм и похудеть. Но правда ли это? Увы, но нет. В похудении главную роль играет рацион и потом физические упражнения. Вода нужна, но заменять ею приём пищи не стоит. А волшебной формулы "пейте Х литров воды в день и похудеете" — не существует.