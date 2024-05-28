Вы всё время пили воду неправильно: как выбирать и сколько стаканов в день нужно
Многие знают, но мало кто следует — это мы не про перекусы после шести часов вечера, а про соблюдение водного баланса в организме. Сколько раз мы слышали, что необходимо пить минимум два литра чистой воды в день?
Для нормального функционирования организма и головного мозга нам нужно каждый день потреблять чистую воду. Но сколько стаканов в день помогут похудеть, а сколько из них считаются нормой? Есть ли какие-то различия между разной водой или она вся одинаковая? Как и во сколько правильно пить воду? На эти и другие вопросы постараемся ответить в этой статье.
Как правильно выбирать питьевую воду
Как правильно выбирать питьевую воду и сколько нужно пить в день? Фото © Shutterstock / FOTODOM / GLRL
Выбор питьевой воды особенно важен — это основа всего. Потому что качество потребляемой жидкости напрямую влияет на наше здоровье. При выборе питьевой воды следует обращать внимание на несколько ключевых моментов:
- Источник. Питьевая вода может быть минеральной, родниковой или обработанной.
- Состав. Важно изучить состав воды, включая уровень минералов и добавок.
- Упаковка. Если вы выбираете бутилированную воду, обратите внимание на материал. Пластиковые бутылки могут выделять вредные вещества, особенно при нагревании.
- Тестирование. Некоторые производители проводят тестирование своей воды и публикуют результаты. Это может помочь вам принять более осознанное решение.
Возможно, вы замечали, что есть разный вкус у воды. Да, вам не показалось, это происходит по определённым причинам и особенностям состава. Считается, что нормальный уровень pH для питьевой воды — от 5,5 до 8,5. Однако вкусы у всех разные, поэтому можно подбирать воду с разным уровнем естественной минерализации и pH (кислотности). Но многие врачи советуют выбирать воду без газов в стекле и желательно артезианскую. Она станет естественным источником микроэлементов и минералов.
Во сколько и как правильно пить воду
Пить воду правильно очень важно для поддержания здоровья и хорошего самочувствия. Оказывается, есть разница, если выпивать стаканчик-другой утром, вечером или прямо после еды. Чтобы не нагружать лишний раз организм или не пить воду во вред себе, вот несколько рекомендаций, как это правильно делать:
- Приучите себя каждое утро после пробуждения сразу выпивать стакан воды — это не только поможет проснуться, но и подготовит желудок к будущему завтраку. Поэтому подождите минут 20–30 и только потом завтракайте.
- Не перегибайте палку с порциями. Вашему организму лучше не станет, если за один присест выпить сразу литр воды. Делайте это постепенно и лучше в небольших количествах.
- Пейте воду по мере жажды. Важно также слушать своё тело и пить воду, когда вы чувствуете жажду. Она сигнал, что пора увлажниться.
- Распределите питьё равномерно в течение дня. Лучше наливать себе стаканчик воды и выпивать его регулярно на протяжении всего дня. Это поможет организму лучше усваивать воду и поддерживать гидратацию.
Сколько нужно пить воды, чтобы похудеть
Правда ли, что вода помогает похудеть? Фото © Freepik / prostooleh
Другая насущная проблема, заставляющая многих прикладываться к бутылке с водой, — это желание сбросить лишний вес. Ведь существует миф, что так можно разогнать метаболизм и похудеть. Но правда ли это? Увы, но нет. В похудении главную роль играет рацион и потом физические упражнения. Вода нужна, но заменять ею приём пищи не стоит. А волшебной формулы "пейте Х литров воды в день и похудеете" — не существует.
А вот избавиться от отёков с помощью воды действительно можно, ведь организм задерживает влагу внутри из-за её дефицита. Как только начнёте прислушиваться к себе и понимать, когда испытываете жажду, делая при этом несколько глотков воды, так и заметите, что пара сантиметров в объёме ушла.
Фильм "Служебный роман" (1977), режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk