Тест: А на сколько вопросов из ЕГЭ по литературе 2025 вы сможете ответить без единой ошибки

Школьные экзамены кажутся далёким прошлым, пока не попробуешь вспомнить, кто написал «Горе от ума» или что символизируют грибы у Толстого. С годами детали стираются: имена героев путаются, цитаты забываются, а когда-то знакомые сюжеты обрастают новыми смыслами. Но в этом и прелесть — литература не статична, она меняется вместе с нами. То, что казалось скучным в 17 лет, в 30 или 40 может стать настоящим открытием! Даже если вы давно не обращались к произведениям великих классиков, попробуйте ответить на вопросы из экзамена. Может быть, вы удивитесь, как много помните, или, наоборот, с интересом начнёте заполнять пробелы! Готовы проверить себя?