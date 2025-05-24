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24 мая, 08:00

Тест: А на сколько вопросов из ЕГЭ по литературе 2025 вы сможете ответить без единой ошибки

Вчера выпускники 11-х классов, решившие связать свою жизнь с гуманитарными направлениями, преодолели важное испытание — ЕГЭ по литературе! Предлагаем и вам проверить свои знания.

Коллаж © Life.ru, фото © «Шедеврум», © Wikipedia, Wikipedia, Wikipedia

Коллаж © Life.ru, фото © «Шедеврум», © Wikipedia, Wikipedia, Wikipedia

Школьные экзамены кажутся далёким прошлым, пока не попробуешь вспомнить, кто написал «Горе от ума» или что символизируют грибы у Толстого. С годами детали стираются: имена героев путаются, цитаты забываются, а когда-то знакомые сюжеты обрастают новыми смыслами. Но в этом и прелесть — литература не статична, она меняется вместе с нами. То, что казалось скучным в 17 лет, в 30 или 40 может стать настоящим открытием! Даже если вы давно не обращались к произведениям великих классиков, попробуйте ответить на вопросы из экзамена. Может быть, вы удивитесь, как много помните, или, наоборот, с интересом начнёте заполнять пробелы! Готовы проверить себя?

Роман «Мастер и Маргарита» любим не только взрослыми, но и школьниками из-за необычного сюжета и трогательной любовной линии. Но так ли хорошо вы знакомы с другими произведениями Булгакова? Попробуйте пройти этот тест без ошибок и угадать, из каких фильмов по Булгакову эти кадры, — 7/7 наберёт лишь ценитель. А с этим испытанием справятся те, кто ещё не застал ЕГЭ, — сможете узнать все 8 фильмов СССР про пионеров всего по одному кадру?

Тест: Музейные кражи в фильмах СССР — слабо угадать все 5 хитрых сюжетов всего по 1 кадру?
Тест: Музейные кражи в фильмах СССР — слабо угадать все 5 хитрых сюжетов всего по 1 кадру?
Виктория Мишинкина
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