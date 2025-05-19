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19 мая, 14:00

Тест: Узнать все 8 фильмов СССР по одному кадру под силу лишь бывшим пионерам

19 мая 1922 года был учреждён один из самых важных коммунистических и советских праздников — День пионерии. Спустя более 100 лет это событие до сих пор помнят и уважают!

Коллаж © Life.ru. Обложка © «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» (ТВ,1984), режиссёр Владимир Алеников, сценаристы Владимир Алеников, Валентин Горлов / Kinopoisk, © Freepik / balasoiu

Коллаж © Life.ru. Обложка © «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» (ТВ,1984), режиссёр Владимир Алеников, сценаристы Владимир Алеников, Валентин Горлов / Kinopoisk, © Freepik / balasoiu

В Советском Союзе пионерское движение было не просто организацией — это была целая мечта и гордость для миллионов детей! Красный галстук, звонкий горн, торжественное обещание «Всегда готов!» — каждый ребёнок мечтал стать частью братства, где учились дружить, помогать старшим, верить в справедливость и, конечно, совершать маленькие подвиги во имя большой страны. В книгах, песнях и особенно в кино пионеры были теми, на кого хотелось равняться: смелыми, находчивыми, преданными. Они ловили шпионов, спасали товарищей, разгадывали тайны и даже летали в космос. Советские режиссёры сняли десятки фильмов про пионеров — трогательных, весёлых, а иногда и по-настоящему драматичных. В них не было спецэффектов, зато были искренние эмоции, запоминающиеся персонажи и та самая атмосфера, которая до сих пор греет душу. Давайте проверим, хорошо ли вы помните эти культовые картины?

Самые отважные и смелые пионеры мечтали связать свою жизнь с серьёзными профессиями и нередко становились военными. Если вы один из них, то отгадать 6 фильмов СССР про военно-морской флот не составит труда! А это испытание в честь важного профессионального праздника — Дня медицинской сестры. Сможете узнать 7 фильмов СССР по кадрам с красавицами в белых халатах?

Тест: Угадайте, из каких фильмов по Булгакову эти кадры, — 7/7 наберёт лишь ценитель
Тест: Угадайте, из каких фильмов по Булгакову эти кадры, — 7/7 наберёт лишь ценитель
Виктория Мишинкина
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