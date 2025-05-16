День пионерии 2025: Когда отмечают, история праздника и почему девизы пионеров были именно такими Советские школьники каждый год в мае отмечали День Всесоюзной пионерской организации имени Ленина. Когда СССР распался, смысл праздника и его название изменились. Что стало с Днём пионерии сегодня? Читайте подробнее в материале Life.ru. 16 мая, 05:00 День пионерии в 2025 г. Собираетесь его отмечать? Знаете его историю? Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Sorokopud, Maksim Gulyachik, intueri

Когда отмечается День пионерии в 2025 году в России? Разве у нас ещё остались пионеры? Так получилось, что Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина больше нет. Она ушла в небытие с распадом СССР. Но пионеры, то есть патриотично настроенная молодёжь до 14 лет, остались. Теперь мы отмечаем День детских общественных объединений, причём в ту же самую дату, что и День пионерии. Рассмотрим в материале историю и традиции этого праздника.

Когда отмечали День пионерии в СССР

Пионер — всем ребятам пример! В какой день в СССР был День пионерии. Фото © ТАСС / Валерий Зуфаров

Мало кто знает, что праздник День пионерии появился одновременно с созданием СССР в 1922 году. Сразу после окончания Гражданской войны Владимир Ильич Ленин вместе с комсомольцами решил установить в молодом коммунистическом государстве детскую организацию, которая бы способствовала правильному воспитанию подрастающего поколения. Это была пионерия. А День пионерии отмечался 19 мая.

В каком году отменили День пионерии

Роспуск Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина состоялся одновременно с распадом СССР в 1991 году. Но в новой России было кому сохранить традиции. Организации и движения, которые объединяют детей, бережно хранили пионерские методы работы. Отряды, дружины, звенья, красные галстуки, поездки в лагеря на природу, наведение порядка на улицах — вот чем отличались в своё время пионеры. КПРФ до сих пор ведёт набор в собственную тематическую организацию. Счастливчикам повязывают красные галстуки прямо на Красной площади у ленинского Мавзолея. А в середине нулевых годов праздник на 19 мая вернулся! Теперь это День детских общественных организаций.

День пионерии 19 мая: История и значение праздника

День пионерии отмечают с 1922 года. За более чем 100 лет его истории уже сложились пионерские традиции. Фото © ТАСС / Виктор Будан, Валентин Кузьмин

Как мы уже упоминали, День пионерии был создан в 1922 году, как и Советский Союз. С благословения Владимира Ильича Ленина участники II Российской конференции комсомола 19 мая 1922 года постановили о повсеместном создании пионерских отрядов. В комсомол тогда принимали с 14 лет, и подростки, многие из которых активно помогали Красной армии в Гражданскую войну и во время Великой Отечественной, должны были стать примером для ребят от девяти до 13 лет, а также проследить, чтобы дети усваивали советские ценности.

С тех пор 19 мая стало праздником всех маленьких советских граждан. В этот день на Красной площади проводили парады пионеров, дети надевали на себя пилотки, красные галстуки, прикалывали выпущенные к памятной дате значки. Приём в пионеры также старались «подогнать» к 19 мая. Этот праздник объединял всех детей нашей необъятной страны независимо от вероисповедания, национальности и происхождения. Всё время существования пионерии дети знали — если на ком-то красный галстук, значит, он свой, ему можно доверять. Эти пионерские «вайбы» были утрачены, надеемся, не навсегда.

Как отмечали День пионерии в СССР

День пионерии в СССР отмечали масштабно. Дети знали, что это их день, а взрослые старались сделать так, чтобы пионеры чувствовали себя главными героями праздника. Фото © Фотохроника ТАСС

День пионерии в СССР был масштабным праздником. К нему готовились основательно: проводили специальные Ленинские уроки, подводили итоги соревнований между отрядами по количеству хороших школьных оценок, сбору макулатуры и металлолома. Похоже на систему соревнования между факультетами в «Гарри Поттере», не так ли? Непосредственно в сам День пионерии проводили сборы, праздничные линейки и концерты. Парады, митинги, награждения, конкурсы — 19 мая пионерам было чем заняться, а их красные галстуки были любовно выглажены заботливыми мамами. Гвоздём программы Дня пионерии 19 мая был знаменитый «пионерский костёр», который разводили вечером. Ребята устраивали у себя в микрорайоне посиделки, прямо как в пионерском лагере. Пили чай, грелись у огня, рассказывали истории. Это способствовало ещё большему сближению ребят из пионерского братства. И сестринства.

Интересные факты о празднике День пионерии

День пионерии 19 мая — это не только праздник для ребят, но и жизненный этап, который проходил каждый советский гражданин. Фото © ТАСС / Валерия Морева

День пионерии 2025, к счастью, выпадает на выходной, воскресенье. Эту дату не объявляют официальным выходным, поэтому только в такие моменты современные пионеры могут отпраздновать свой праздник вместе с родителями и друзьями. Разумеется, тоже пионерами. Мы расскажем вам несколько интересных фактов о советской пионерии. Корни пионерии — в дореволюционном движении скаутов. Проект коммунистических скаутов, который предложил Иннокентий Жуков, не был принят. Детей СССР объединила пионерская организация, которая многое заимствовала из скаутского движения.

Концепцию пионерского движения предложила Надежда Крупская.

Первый отряд пионеров появился на Красной Пресне.

Во время Великой Отечественной четверо пионеров получили звание Героя Советского Союза: это Леонид Голиков, Зина Портнова, Марат Казей и Валентин Котик.

Что делали пионеры в СССР

Пионеры прививали детям любовь к полезному для общества труду, причём с ранних лет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Pavlishak

Те, кто не застал эпоху пионерства, наверное, не до конца понимают смысл данного объединения и его функции. Поэтому рассказываем вам о них сейчас! Пионеры занимались общественной работой практически наравне со взрослыми. В 1920-е годы они посвящали своё время учёбе, поездкам в лагеря, например в знаменитый Артек, свои пионерские отряды были даже в детдомах. Тогда пионерия была одним из способов оградить обычных детей от пагубного влияния беспризорников. В 1930-е годы пионеров привлекали к борьбе с антисоветскими элементами, например богатыми крестьянами, то есть кулаками.

Во время Великой Отечественной войны пионеры активно боролись с немецкими захватчиками, участвовали в подпольном движении, служили разведчиками. Например, Зина Портнова участвовала в организации «Юные мстители». После войны занятия пионеров приобрели знакомый нам характер. Они собирали макулатуру и металлолом, сажали кусты, цветы и деревья, а в сельских районах следили за домашними кроликами и птицами. Это были их главные обязанности до самого конца. Надо сказать, что пионеров в СССР было много: в 1970 году в организации насчитывалось 23 миллиона советских детей.

Какой девиз был у пионеров

Девиз пионеров был построен по принципу призыва и ответа. Первой частью была фраза, которую обычно произносили либо сами пионеры, либо комсомольцы: «Пионер, к борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза будь готов!» Настоящий пионер громко и звонко отвечал: «Всегда готов». А ещё была торжественная клятва пионеров, она звучала так: «Я, юный пионер Советского Союза, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю быть верным заветам Ленина, твёрдо стоять за дело нашей Коммунистической партии, за победу коммунизма. Обещаю жить и учиться так, чтобы стать достойным гражданином своей советской Родины». Гимном пионеров была песня «Взвейтесь кострами, синие ночи...». Неофициальным девизом пионерии был этот: «Пионер — всем ребятам пример». А ещё «Пионер растёт смелым и не боится трудностей».

Чем отличались пионеры от октябрят

Октябрята отличались от пионеров не только внешне. Их коммунистический дух, как правило, был слабее. Фото © ТАСС / Игорь Зотин

Пионеры отличались от октябрят тем же, чем старшие братья отличаются от младших. Пионеры были старше и должны были вести октябрят за собой, подавать им пример. В октябрята можно было попасть с шести-семи до девяти лет, а вот в пионеры принимали уже с девяти до 14. Таким образом, октябрята были последователями пионеров, теми, кто скоро сам будет носить красный галстук. Кстати, отличались дети и внешне: пионеры должны были носить школьную форму с красным галстуком, а октябрята просто прикалывали на рубашку, пиджак или платье значок с изображением Ленина.

Современные организации, похожие на пионерские

В наше время возникло множество организаций, которые исполняют часть функций пионерии. Прежде всего это «Российское движение школьников», которое появилось в 2015 году. Членство в нём было добровольным, принимали с восьми лет. Организационная форма движения вызовет скупую ностальгическую слезу у тех, кто сам носил красный галстук, так как полностью наследовала форму классической пионерии. В 2022-м это движение ликвидировалось. Ему на смену пришло «Движение первых», которое объединяет детей и молодёжь. А «Юнармия» наследует военно-патриотические традиции пионеров: обеспечивает детям должную физическую подготовку, а также учит самообороне. Кроме того, в качестве детского образовательного комплекса работает Дворец пионеров.

А вам как больше нравится — День Всесоюзной пионерской организации или День детских общественных объединений? Первое название позволяет обмануть свой мозг и представить себе, что мы всё ещё живём в СССР. Но второе, пожалуй, лучше отражает реалии сегодняшнего дня. Не забудьте поздравить своих маленьких пионеров и октябрят с их днём 19 мая. Недавно Life.ru рассказывал об очень тяжёлом фильме, но в нём тоже есть пионеры.

Авторы Любовь Свободная