День пионерии 2025: Когда отмечают, история праздника и почему девизы пионеров были именно такими
Советские школьники каждый год в мае отмечали День Всесоюзной пионерской организации имени Ленина. Когда СССР распался, смысл праздника и его название изменились. Что стало с Днём пионерии сегодня? Читайте подробнее в материале Life.ru.
День пионерии в 2025 г. Собираетесь его отмечать? Знаете его историю? Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Sorokopud, Maksim Gulyachik, intueri
Когда отмечается День пионерии в 2025 году в России? Разве у нас ещё остались пионеры? Так получилось, что Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина больше нет. Она ушла в небытие с распадом СССР. Но пионеры, то есть патриотично настроенная молодёжь до 14 лет, остались. Теперь мы отмечаем День детских общественных объединений, причём в ту же самую дату, что и День пионерии. Рассмотрим в материале историю и традиции этого праздника.
Когда отмечали День пионерии в СССР
Пионер — всем ребятам пример! В какой день в СССР был День пионерии. Фото © ТАСС / Валерий Зуфаров
Мало кто знает, что праздник День пионерии появился одновременно с созданием СССР в 1922 году. Сразу после окончания Гражданской войны Владимир Ильич Ленин вместе с комсомольцами решил установить в молодом коммунистическом государстве детскую организацию, которая бы способствовала правильному воспитанию подрастающего поколения. Это была пионерия. А День пионерии отмечался 19 мая.
В каком году отменили День пионерии
Роспуск Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина состоялся одновременно с распадом СССР в 1991 году. Но в новой России было кому сохранить традиции. Организации и движения, которые объединяют детей, бережно хранили пионерские методы работы. Отряды, дружины, звенья, красные галстуки, поездки в лагеря на природу, наведение порядка на улицах — вот чем отличались в своё время пионеры. КПРФ до сих пор ведёт набор в собственную тематическую организацию. Счастливчикам повязывают красные галстуки прямо на Красной площади у ленинского Мавзолея. А в середине нулевых годов праздник на 19 мая вернулся! Теперь это День детских общественных организаций.
День пионерии 19 мая: История и значение праздника
День пионерии отмечают с 1922 года. За более чем 100 лет его истории уже сложились пионерские традиции. Фото © ТАСС / Виктор Будан, Валентин Кузьмин
Как мы уже упоминали, День пионерии был создан в 1922 году, как и Советский Союз. С благословения Владимира Ильича Ленина участники II Российской конференции комсомола 19 мая 1922 года постановили о повсеместном создании пионерских отрядов. В комсомол тогда принимали с 14 лет, и подростки, многие из которых активно помогали Красной армии в Гражданскую войну и во время Великой Отечественной, должны были стать примером для ребят от девяти до 13 лет, а также проследить, чтобы дети усваивали советские ценности.
С тех пор 19 мая стало праздником всех маленьких советских граждан. В этот день на Красной площади проводили парады пионеров, дети надевали на себя пилотки, красные галстуки, прикалывали выпущенные к памятной дате значки. Приём в пионеры также старались «подогнать» к 19 мая. Этот праздник объединял всех детей нашей необъятной страны независимо от вероисповедания, национальности и происхождения. Всё время существования пионерии дети знали — если на ком-то красный галстук, значит, он свой, ему можно доверять. Эти пионерские «вайбы» были утрачены, надеемся, не навсегда.
Как отмечали День пионерии в СССР
День пионерии в СССР отмечали масштабно. Дети знали, что это их день, а взрослые старались сделать так, чтобы пионеры чувствовали себя главными героями праздника. Фото © Фотохроника ТАСС
День пионерии в СССР был масштабным праздником. К нему готовились основательно: проводили специальные Ленинские уроки, подводили итоги соревнований между отрядами по количеству хороших школьных оценок, сбору макулатуры и металлолома. Похоже на систему соревнования между факультетами в «Гарри Поттере», не так ли? Непосредственно в сам День пионерии проводили сборы, праздничные линейки и концерты. Парады, митинги, награждения, конкурсы — 19 мая пионерам было чем заняться, а их красные галстуки были любовно выглажены заботливыми мамами. Гвоздём программы Дня пионерии 19 мая был знаменитый «пионерский костёр», который разводили вечером. Ребята устраивали у себя в микрорайоне посиделки, прямо как в пионерском лагере. Пили чай, грелись у огня, рассказывали истории. Это способствовало ещё большему сближению ребят из пионерского братства. И сестринства.
Интересные факты о празднике День пионерии
День пионерии 19 мая — это не только праздник для ребят, но и жизненный этап, который проходил каждый советский гражданин. Фото © ТАСС / Валерия Морева
День пионерии 2025, к счастью, выпадает на выходной, воскресенье. Эту дату не объявляют официальным выходным, поэтому только в такие моменты современные пионеры могут отпраздновать свой праздник вместе с родителями и друзьями. Разумеется, тоже пионерами. Мы расскажем вам несколько интересных фактов о советской пионерии.
- Корни пионерии — в дореволюционном движении скаутов. Проект коммунистических скаутов, который предложил Иннокентий Жуков, не был принят. Детей СССР объединила пионерская организация, которая многое заимствовала из скаутского движения.
- Концепцию пионерского движения предложила Надежда Крупская.
- Первый отряд пионеров появился на Красной Пресне.
- Во время Великой Отечественной четверо пионеров получили звание Героя Советского Союза: это Леонид Голиков, Зина Портнова, Марат Казей и Валентин Котик.
Что делали пионеры в СССР
Пионеры прививали детям любовь к полезному для общества труду, причём с ранних лет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Pavlishak
Те, кто не застал эпоху пионерства, наверное, не до конца понимают смысл данного объединения и его функции. Поэтому рассказываем вам о них сейчас! Пионеры занимались общественной работой практически наравне со взрослыми. В 1920-е годы они посвящали своё время учёбе, поездкам в лагеря, например в знаменитый Артек, свои пионерские отряды были даже в детдомах. Тогда пионерия была одним из способов оградить обычных детей от пагубного влияния беспризорников. В 1930-е годы пионеров привлекали к борьбе с антисоветскими элементами, например богатыми крестьянами, то есть кулаками.
Во время Великой Отечественной войны пионеры активно боролись с немецкими захватчиками, участвовали в подпольном движении, служили разведчиками. Например, Зина Портнова участвовала в организации «Юные мстители». После войны занятия пионеров приобрели знакомый нам характер. Они собирали макулатуру и металлолом, сажали кусты, цветы и деревья, а в сельских районах следили за домашними кроликами и птицами. Это были их главные обязанности до самого конца. Надо сказать, что пионеров в СССР было много: в 1970 году в организации насчитывалось 23 миллиона советских детей.
Какой девиз был у пионеров
Девиз пионеров был построен по принципу призыва и ответа. Первой частью была фраза, которую обычно произносили либо сами пионеры, либо комсомольцы: «Пионер, к борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза будь готов!» Настоящий пионер громко и звонко отвечал: «Всегда готов». А ещё была торжественная клятва пионеров, она звучала так: «Я, юный пионер Советского Союза, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю быть верным заветам Ленина, твёрдо стоять за дело нашей Коммунистической партии, за победу коммунизма. Обещаю жить и учиться так, чтобы стать достойным гражданином своей советской Родины». Гимном пионеров была песня «Взвейтесь кострами, синие ночи...». Неофициальным девизом пионерии был этот: «Пионер — всем ребятам пример». А ещё «Пионер растёт смелым и не боится трудностей».
Чем отличались пионеры от октябрят
Октябрята отличались от пионеров не только внешне. Их коммунистический дух, как правило, был слабее. Фото © ТАСС / Игорь Зотин
Пионеры отличались от октябрят тем же, чем старшие братья отличаются от младших. Пионеры были старше и должны были вести октябрят за собой, подавать им пример. В октябрята можно было попасть с шести-семи до девяти лет, а вот в пионеры принимали уже с девяти до 14. Таким образом, октябрята были последователями пионеров, теми, кто скоро сам будет носить красный галстук. Кстати, отличались дети и внешне: пионеры должны были носить школьную форму с красным галстуком, а октябрята просто прикалывали на рубашку, пиджак или платье значок с изображением Ленина.
Современные организации, похожие на пионерские
В наше время возникло множество организаций, которые исполняют часть функций пионерии. Прежде всего это «Российское движение школьников», которое появилось в 2015 году. Членство в нём было добровольным, принимали с восьми лет. Организационная форма движения вызовет скупую ностальгическую слезу у тех, кто сам носил красный галстук, так как полностью наследовала форму классической пионерии. В 2022-м это движение ликвидировалось. Ему на смену пришло «Движение первых», которое объединяет детей и молодёжь. А «Юнармия» наследует военно-патриотические традиции пионеров: обеспечивает детям должную физическую подготовку, а также учит самообороне. Кроме того, в качестве детского образовательного комплекса работает Дворец пионеров.
А вам как больше нравится — День Всесоюзной пионерской организации или День детских общественных объединений? Первое название позволяет обмануть свой мозг и представить себе, что мы всё ещё живём в СССР. Но второе, пожалуй, лучше отражает реалии сегодняшнего дня. Не забудьте поздравить своих маленьких пионеров и октябрят с их днём 19 мая. Недавно Life.ru рассказывал об очень тяжёлом фильме, но в нём тоже есть пионеры.