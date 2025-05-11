6 душераздирающих историй о подвигах матерей, которые спасали своих детей в Великую Отечественную

Ежегодно во второе воскресенье мая отмечают Международный день матери. В 2025 году праздник приходится на 11 мая. В 1907 году американка Анна Джарвис из штата Вирджиния предложила государственным органам внедрить официальный праздник — День матери. Её мама слишком рано ушла из жизни, и так девушка хотела увековечить память о Джарвис-старшей. Уже через три года праздник стал официальным по всей Вирджинии. В честь Дня матери рассказываем о подвиге матерей, спасавших своих детей в Великую Отечественную.

Семья Сизовых: как выжили Нина и Аля

Нина Тихоновна и Аля Тихоновна Сизовы выжили в блокадном Ленинграде только благодаря маме. Аля Тихоновна Сизова. Фото © YouTube / БЛОКАДА.ГОЛОСА

В семье Сизовых до Великой Отечественной войны всё было благополучно: трое детей, родители, бабушка... Но в 1941 году всё изменилось. Город Ленинград был взят в блокаду — и началась одна из самых страшных трагедий в истории Советского государства. В сентябре папу Сизовых забрали на фронт, погиб он в апреле. Потом умерла бабушка, её похоронили на Смоленском кладбище. Младший брат Нины и Али умер следом. Сразу девочки этого не поняли, стали играть с его бездыханным тельцем. Мама их не ругала. Но ради спасения дочерей женщина пошла на страшный грех: получала за умершего сына продуктовые карточки, как за живого. Только спустя 20 лет она смогла признаться в этом.

Воспоминания Людмилы Шматовой

Людмила Шматова — руководитель петербургского общества переживших блокаду. Фото © VK / Музей "Анна Ахматова. Серебряный век"

Ещё одно блокадное воспоминание о подвиге своей матери рассказала Людмила Шматова. В ноябре 1941 года её брат ослаб от истощения, а напротив дома был рынок. Мама Людмилы продала там обручальное кольцо, чтобы купить рыбу — большую щуку. Соседки говорили: мальчик не жилец, не стоит тратить на него провизию. На что та ответила: «Даже если он умрёт, я буду знать, что перед этим я его накормила». Брат Людмилы Борис выжил. В 1942 году семья эвакуировалась по Ладожскому озеру и уехала в Калининскую область к родственникам.

История Матрёны Вольской

Матрёна Вольская спасла не только своего ребёнка, но ещё целую ораву детей. Фото © Wikipedia

Летом 1942 года произошла операция по спасению детей, которая стала самой масштабной за всю историю Великой Отечественной. Матрёна Вольская вывезла три тысячи ребят из оккупированной Смоленской области. Командир партизанских отрядов Никифор Коляда, которого называли Батя, понял: пора эвакуировать детей. Он поручил эту задачу 24-летней учительнице начальных классов Матрёне Вольской, которая зарекомендовала себя как отличная разведчица. Тогда ещё никто не знал, что Вольская была беременна. Ей помогали Варвара Полякова и Екатерина Громова. Пешком дети в сопровождении трёх девушек добрались до станции Торопец, где к ним присоединились ещё дети. 3225 ребят были доставлены в Горький, ныне — Нижний Новгород. Они прибыли туда живыми благодаря Матрёне. Вскоре она родила первенца.

Токтогон Алтыбасарова и её односельчанки

Токтогон Алтыбасарову знают как «маму Тоню». Она выходила более сотни детей из блокадного Ленинграда. Фото © tvspb.ru

В 1942 году в селе Курменты Иссык-Кульской области Кыргызстана начался большой переполох. Председательница сельсовета Токтогон Алтыбасарова, которой на тот момент едва исполнилось 18 лет, сообщила, что село примет 150 детей из блокадного Ленинграда. Ребятёнков поселили в пустующем здании общежития, приготовили им матрасы. Потом выяснилось, что пропитания на всех не хватит. Тогда «мама Тоня» пошла в каждый дом села, рассказывая об этих детях. Каждая семья взяла шефство над несколькими малышами. Они снабжали их пропитанием, вязали тёплую одежду... Тоня-эже, как её прозвали ленинградцы на киргизский манер, позаботилась о том, чтобы ни один из её подопечных за все годы войны не умер. И хотя тогда у Токтогон не было собственных детей, самые младшие из её необычного «детдома» называли её мамой.

Женщины Сталинграда

Женщины в Сталинграде времён войны создавали свои коммуны и вместе заботились о детях. Фото © ТАСС / Эммануил Евзерихин

Сталинградская битва продолжалась с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943-го. За эти месяцы в городе остались тысячи людей, в основном женщин. Одни, без помощи мужчин или государства, они смогли жить, работать и поддерживать порядок в городе, который стал полем сражения. И они проявили чудеса взаимопомощи. Родственницы переселялись домой друг к другу, чтобы не потеряться в военное время. Более 10 человек могли жить в одном доме и всё равно чувствовать себя семьёй. Когда боевые действия подошли к кульминационному моменту и часть Ленинграда была разрушена, женщины организовывали коммуны. Так, в полуразрушенной школе на Советской улице жили несколько женщин с детьми. Днём большинство из них уходили по делам или на работу, но одна всегда оставалась — смотреть за детьми.

Алёна Атаман — «Партизанская мадонна»

Алёна Атаман — героиня одного из самых известных фотоснимков времён Великой Отечественной. Фото © Wikipedia / Міхаіл Савіцкі

«Партизанская мадонна» Алёна Атаман — это улыбающаяся женщина в платке, а на руках у неё дочь Маруся. Атаман попала на снимок фотографа Павла Трошкина в январе 1944 года в Гомельской области. Когда в её деревню пришли нацисты, Алёна с мужем не смирились с происходящим. Они ушли в лес и стали партизанами. Им удалось выжить самим и защитить дочь Марусю от захватчиков. В январе 1944 года Алёна Атаман и её муж встречали Советскую армию.