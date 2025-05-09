Они не видели войну — они её слышали. Как незрячие бойцы спасли Ленинград от вражеской авиации

В осаждённом Ленинграде 1942 года, когда еда была на вес золота, а каждый день — борьба за выживание, на защиту неба встали те, кого никто не ожидал увидеть на передовой. Они не могли отличить свет от тьмы, но слышали небо лучше любых приборов. Это были незрячие слухачи — люди с выдающимся слухом, которые, рискуя жизнью, помогали обнаруживать вражеские самолёты задолго до того, как те появлялись в небе.

Те, кто услышал войну раньше всех

Фото © РИА Новости / Пётр Бернштейн

Когда в сентябре 1941 года началась блокада Ленинграда, город оказался в кольце смерти. Бомбёжки с воздуха стали повседневностью, и советская ПВО искала любые способы обнаружить врага как можно раньше. Тогда в дело вступили звукоулавливатели — массивные конструкции с трубами-рупорами, улавливающими гул моторов на десятки километров. Однако оказалось, что эффективность таких установок полностью зависит от главного элемента — человека, способного различать звуки с поразительной точностью.

Так в Ленинградской армии ПВО возникла идея, сначала безумная, но оказавшаяся спасительной: поручить прослушивание неба незрячим. Их слух, компенсирующий утрату зрения, оказался в буквальном смысле оружием Победы.

В блокадном городе к началу 1942 года оставалось чуть больше 300 незрячих. Кто-то шил рукавицы для фронта, кто-то настраивал пианино в концертных бригадах, кто-то выступал перед бойцами, поднимая дух. Когда начался отбор в особые ряды слухачей, заявки подали почти все. А выбрали лишь тех, кто не только слышал лучше всех, но и мог выносить адскую физическую и психическую нагрузку. Женщин сразу исключили.

Из тридцати кандидатов, прошедших медкомиссию, отобрали двенадцать. Их распределили по зенитным полкам, обучили управлению звукоулавливателями, выдали военное обмундирование и отправили вслушиваться в небо, где каждый звук мог оказаться вестником гибели.

Рабочая смена слухача длилась часами. Голова зафиксирована, тело почти неподвижно, уши в кожаных наушниках, лицо под шлемом. Вокруг — артиллерийская канонада, завывание ветра, взрывы мин. Но сквозь этот ад незрячие бойцы должны были уловить тот самый гул — гул немецкого «юнкерса» или «хейнкеля». И когда обычные солдаты ещё сомневались, слухачи уже передавали координаты, позволяя прожекторам и зениткам взять цель под прицел заранее. Иногда именно их своевременное предупреждение срывало налёт: вражеские самолёты, попадая в плотный огонь, разворачивались, не сбросив бомб.

Истории, достойные вечности

Кто такие слухачи: истории Победы в Великой Отечественной войне. Фото © chgbiblio

Каждый из этих незрячих героев — отдельная судьба, отдельная боль и гордость. Иван Скробат, сбивший два самолёта, был контужен, но вернулся к музыке. Алексей Бойко отказался от помощи зрячего бойца, создав свою систему ориентации с верёвками. Яков Зобин служил до самой Победы, был награждён и вернулся преподавать в университет. Некоторые не дожили до конца войны. Аверкий Никонов погиб на боевом посту. Василий Цыпленков умер от дистрофии вскоре после демобилизации. Но каждый из них сделал больше, чем можно ожидать от человека, лишённого зрения: он услышал войну — и отразил её.

Память, которую нельзя заглушить

Фото © VK / Народный музей истории СПб РО ВОС

Сегодня память о подвиге незрячих слухачей бережно хранится в фондах Народного музея истории ВОС в Санкт-Петербурге. В витринах — шлемы, документы, записи воспоминаний, фотографии. Экспозиция не просто рассказывает историю — она вдохновляет и показывает, на что способен человек, если в нём есть воля, мужество и желание быть полезным, несмотря ни на что. Их вклад в Победу — не легенда и не поэтический образ. Это спасённые жизни, целые кварталы, не превращённые в руины, памятники архитектуры, уцелевшие благодаря точному уху, слышавшему небо.