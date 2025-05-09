Сквозь годы: Архивные фото с Парадов Победы за 80 лет — с 1945 по 2024 год
Life.ru собрал уникальную коллекцию архивных фото с Парадов Победы разных лет, чтобы показать, как менялась традиция празднования главного майского праздника страны.
Парады Победы с 1945 по 2024: как менялась традиция празднования главного майского праздника. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Сергей Жуков, Rights Managed
Парад Победы — не просто военное шествие, а живая история нашей страны. За прошедшие десятилетия он менялся вместе с самим государством — от триумфального шествия победителей 1945 года до современных высокотехнологичных демонстраций военной мощи. Давайте отправимся в путешествие во времени и посмотрим, как выглядел этот особенный день на протяжении почти восьми десятилетий.
9 мая 2024 г. Россия. Москва. Парад, посвящённый 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади.
История России в парадах: уникальные архивные фотографии с 1945 по 2024 год. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
9 мая 2014 г. Россия. Севастополь. Президент РФ Владимир Путин (на первом плане) при возложении цветов к Мемориалу героическим защитникам Севастополя 1941–1942 годов во время торжественных мероприятий, посвящённых 69-й годовщине Победы в ВОВ и 70-летию освобождения Севастополя.
От Сталина до Путина: как менялись Парады Победы за прошедшие 80 лет. Фото © ТАСС / Алексей Дружинин
9 мая 2005 г. Россия. Москва. Военный парад в честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне прошёл на Красной площади.
Фотолетопись Дня Победы: парады разных эпох в уникальных снимках. Фото © ТАСС / Сергей Жуков
1997 г. Россия. Москва. Представители оппозиционных партий и движений во время праздничного шествия по Тверской улице 9 Мая в Москве.
Парады Победы в Москве и Ленинграде: архивные фотографии восьми десятилетий. Фото © ТАСС / Олег Булдаков
9 мая 1990 г. СССР. Ленинград. Во время военного парада на Дворцовой площади.
Как праздновали 9 Мая в СССР и России: фоторепортаж с парадов разных лет. Фото © ТАСС / Николай Беркетов, Сергей Смольский
9 мая 1985 г. СССР. Москва. Военный парад на Красной площади, посвящённый 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Эволюция главного военного парада страны: от 1945-го до наших дней. Фото © ТАСС / Борис Кавашкин, Валерий Христофоров
9 мая 1983 г. СССР. Ленинград. Торжественный марш сводного оркестра Ленинградского гарнизона.
Символы эпох: архивные фотографии Парадов Победы с сороковых до наших дней. Фото © ТАСС / Юрий Белинский
9 мая 1978 г. Ленинград. Марш сводного оркестра воинов Ленинградского гарнизона на Невском проспекте 9 Мая.
Традиции и перемены: как трансформировались парады в честь Дня Победы за 80 лет. Фото © ТАСС / Максим Блохин, Сергей Смольский
9 мая 1965 г. СССР. Москва. Зенитно-ракетные комплексы малого радиуса действия С-125 «Нева» на параде в честь 20-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Красная площадь сквозь десятилетия: эволюция Парадов Победы в фотографиях. Фото © ТАСС / Василий Егоров
24 июня 1945 г. Парад Победы на Красной площади в Москве.
Парады Победы с 1945 по 2024: как менялась традиция празднования главного майского праздника. Фото © ТАСС / Rights Managed
Архивные кадры — это не просто иллюстрации к учебнику истории. В них живёт энергетика своего времени, настроение общества, политическая атмосфера. Они напоминают нам о том, как по-разному страна отмечала этот праздник в разные годы — от монументальных сталинских парадов до скромных церемоний 90-х и новой традиции масштабных торжеств в современной России. И пока эти кадры хранятся в архивах и передаются из поколения в поколение, живёт и память о подвиге, который навсегда изменил ход мировой истории.