Сквозь годы: Архивные фото с Парадов Победы за 80 лет — с 1945 по 2024 год

Парад Победы — не просто военное шествие, а живая история нашей страны. За прошедшие десятилетия он менялся вместе с самим государством — от триумфального шествия победителей 1945 года до современных высокотехнологичных демонстраций военной мощи. Давайте отправимся в путешествие во времени и посмотрим, как выглядел этот особенный день на протяжении почти восьми десятилетий.

9 мая 2024 г. Россия. Москва. Парад, посвящённый 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади.

История России в парадах: уникальные архивные фотографии с 1945 по 2024 год. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

9 мая 2014 г. Россия. Севастополь. Президент РФ Владимир Путин (на первом плане) при возложении цветов к Мемориалу героическим защитникам Севастополя 1941–1942 годов во время торжественных мероприятий, посвящённых 69-й годовщине Победы в ВОВ и 70-летию освобождения Севастополя.

От Сталина до Путина: как менялись Парады Победы за прошедшие 80 лет. Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

9 мая 2005 г. Россия. Москва. Военный парад в честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне прошёл на Красной площади.

Фотолетопись Дня Победы: парады разных эпох в уникальных снимках. Фото © ТАСС / Сергей Жуков

1997 г. Россия. Москва. Представители оппозиционных партий и движений во время праздничного шествия по Тверской улице 9 Мая в Москве.

Парады Победы в Москве и Ленинграде: архивные фотографии восьми десятилетий. Фото © ТАСС / Олег Булдаков

9 мая 1990 г. СССР. Ленинград. Во время военного парада на Дворцовой площади.

Как праздновали 9 Мая в СССР и России: фоторепортаж с парадов разных лет. Фото © ТАСС / Николай Беркетов, Сергей Смольский

9 мая 1985 г. СССР. Москва. Военный парад на Красной площади, посвящённый 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Эволюция главного военного парада страны: от 1945-го до наших дней. Фото © ТАСС / Борис Кавашкин, Валерий Христофоров

9 мая 1983 г. СССР. Ленинград. Торжественный марш сводного оркестра Ленинградского гарнизона.

Символы эпох: архивные фотографии Парадов Победы с сороковых до наших дней. Фото © ТАСС / Юрий Белинский

9 мая 1978 г. Ленинград. Марш сводного оркестра воинов Ленинградского гарнизона на Невском проспекте 9 Мая.

Традиции и перемены: как трансформировались парады в честь Дня Победы за 80 лет. Фото © ТАСС / Максим Блохин, Сергей Смольский

9 мая 1965 г. СССР. Москва. Зенитно-ракетные комплексы малого радиуса действия С-125 «Нева» на параде в честь 20-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Красная площадь сквозь десятилетия: эволюция Парадов Победы в фотографиях. Фото © ТАСС / Василий Егоров

24 июня 1945 г. Парад Победы на Красной площади в Москве.

Парады Победы с 1945 по 2024: как менялась традиция празднования главного майского праздника. Фото © ТАСС / Rights Managed