Кошки, голуби и даже лошади: Как животные спасали людям жизни во время блокады Ленинграда

С 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года продолжалось одно из самых смертоносных событий Великой Отечественной — блокада Ленинграда. Она унесла жизни миллиона человек, в том числе детей. Весь город 900 дней был в режиме выживания. Самым страшным временем была зима. Красноречиво о том, как жилось тогда людям, расскажут письменные свидетельства, например, дневник Тани Савичевой. Но ленинградцы не смогли бы выжить, если бы не животные, которые совершили свой подвиг победы. Рассказываем о них в материале.

Кошки блокадного города

Кошки спасли блокадный Ленинград от вымирания. Фото © РИА «Новости» / Яков Рюмкин

После начала блокады в Ленинграде практически не осталось кошек. Многие умерли вместе с хозяевами от голода, от обморожения, от болезней, от бомбёжек... Некоторые были употреблены в пищу, поскольку в суровых реалиях блокады люди теряли от голода трезвый рассудок. Уже в первый год отсутствие кошек чуть не привело к катастрофе: город заполонили крысы, которые уничтожали и так скромные запасы пропитания, выдававшегося по карточкам. Хвостики стали цениться в городе на вес золота: многие обменивали фамильные драгоценности или хлебные карточки на Мурок и Барсиков. Поэтому уже в 1943 году, когда блокада частично была снята, в Ленинград отправился целый вагон ярославских дымчатых кошек. Потом завезли котиков из Сибири — они спасли город, уничтожив обширное поголовье крыс. С тех пор в Санкт-Петербурге множество памятников героическим кошачьим, например, памятник кошке Василисе на Малой Садовой.

Собаки на службе в Красной армии

Собаки выполняли множество боевых задач, а также помогали возить провизию в собачьих упряжках. Фото © ТАСС / Леонид Великжанин

Кошки спасли блокадный Ленинград от вымирания, а собаки снизили количество человеческих жертв, когда осада города была снята и здания необходимо было разминировать. Но не только. Около сорока тысяч военных собак на Ленинградском фронте уничтожали танки, бросаясь под них со взрывчаткой; служили связистами, когда доставлять депеши иными методами не было возможности; заменяли скорую помощь в ездовых упряжках; благодаря острому нюху обнаруживали мины. Так, знаменитый доберман Дик нашёл более 12 тысяч мин, а самой крупной его находкой стал огромный фугас в фундаменте Павловского дворца. Если бы не доберман, тысячи людей могли погибнуть. В Приморском парке Победы установлен памятник фронтовой собаке.

Голуби: самые надёжные связисты

Голуби помогали ленинградцам со связью, когда более современные методы не работали. Фото © ТАСС / Леонид Великжанин/

Содержать в блокадном городе голубятню — это предприятие, которое требует огромной выдержки, твёрдой воли, железных нервов и мужества, ведь провизии не хватало даже на людей. Но без голубей Ленинград тоже не мог обойтись: часто немцы использовали глушилки радиоволн, мешая работе военных связистов. Тогда голуби были единственным способом передать послание из города в большой мир. Они пересекали линию фронта, практически не попадая под прицел немецкой разведки.

Лошади, которые заменили собой грузовики и трамваи

Лошади — главные работяги блокадного Ленинграда. Фото © ТАСС / Репродукция ТАСС

В начале блокады в Ленинграде насчитывалось около 13 тысяч лошадей. В 1944 году в живых осталось менее 600. Многие погибали от обморожения, голода, истощения или были употреблены в пищу голодающими горожанами. Но пока лошади были живы, они исправно делали свою работу. На лошадях доставляли в город провизию по Дороге жизни. Они же привозили к жилым домам воду из Невы. Лошадей использовали для работы на городских огородах — скольким людям эти огороды спасли жизни?... Наконец, именно они перевозили тела погибших, и часто при этом погибали сами.

Ленинградский зоопарк: луч света в мрачном блокадном детстве

Сотрудники Ленинградского зоопарка ни на день не прекращали его работу, совершив свой подвиг в эти мрачные времена. Фото © ТАСС / Блохин Максим, Куртов Иван

В начале блокады удалось эвакуировать часть обитателей Ленинградского зоопарка. Но далеко не всех. Тех, кому суждено было остаться, героическим трудом спасали смотрители. Они часто отказывали в пропитании себе, чтобы сохранить жизнь своим подопечным. Так, Евдокия Дашина спасла бегемотиху Красавицу: каждый день женщина в одиночку приносила из Невы 40 вёдер воды, а также непомерными усилиями добывала корм для гиппопотама. Самое главное — смотрители делали это не для себя, не для галочки. Они спасали животных ради детей блокадного Ленинграда. Даже в самые ужасные моменты, в перерывах между постоянными бомбёжками, сотрудники зоопарка находили в себе силы проводить детские экскурсии. Таким образом, Ленинградский зоопарк становился небольшой отдушиной для измученных войной и голодом маленьких горожан.