Молоко из роддомов и последние крошки хлеба: Как спасали животных Ленинградского зоопарка во время блокады

В блокадном Ленинграде, где жизнь замирала под грохот артиллерии и голодным холодом, маленький островок тепла и надежды продолжал существовать — Ленинградский зоосад. Здесь в самые тёмные дни войны сотрудники спасали не только зверей, но и веру в человеческую доброту. Они делились последними крошками с животными, охраняли их от бомбёжек и берегли то, что напоминало о мирной жизни. Эта история не только о выживании, но и о героизме, который вдохновляет до сих пор.

Начало войны и эвакуация

Когда война пришла в советский Ленинград. Фото © spbzoo.ru

Когда в июне 1941 года началась Великая Отечественная война, руководство Ленинградского зоосада немедленно начало планировать эвакуацию животных. Приоритет был отдан самым большим и ценным видам: копытным, крупным хищникам и редким экзотическим животным. Среди первых эвакуированных была самка чёрного носорога — уникальный представитель своей породы. В июле 1941 года 13 сотрудников зоосада сопровождали животных в эвакуацию в Казань. Однако из-за сложностей транспортировки и постоянных бомбёжек многие животные не дошли до места назначения. Некоторых пришлось оставить в дороге, а других уничтожили по необходимости. Тем не менее сотрудники делали всё возможное, чтобы сохранить жизни тех, кого они сопровождали.

Первые дни блокады и трагедии в зоосаде

Память о снятии блокады в Ленинграде: как во времена ВОВ спасали животных зоопарка. Фото © ТАСС / Юрий Белинский, Олег Пороховников

Когда блокада охватила Ленинград, зоосад остался без возможности эвакуации. На территории оставались сотни животных — от мелких птиц до крупных хищников. Первыми жертвами войны стали большие хищники: медведи, львы и тигры. Городские власти приняли трудное решение ликвидировать их, чтобы избежать опасности для жителей, если животные вырвутся на свободу из-за бомбёжек. Для сотрудников зоосада это стало настоящей трагедией. Они любили своих подопечных, ухаживали за ними и были глубоко к ним привязаны.

Символом этих трагических событий стала судьба слонихи Бетти. В сентябре 1941 года её слоновник был разрушен бомбёжкой — и Бетти оказалась погребена под обломками. Её крики, похожие на сирены, были слышны на Петроградской стороне в течение двух суток. Люди пытались помочь, но условия не позволяли освободить слониху. Её смерть стала символом боли и утраты, которые переживали и животные, и люди.

Голод и борьба за выживание

Воспоминания войны: как в блокадном Ленинграде ухаживали за зоосадом. Фото © spbzoo.ru

С наступлением зимы 1941 года ситуация в зоосаде становилась всё хуже. Голод охватил не только людей, но и животных. Сотрудники зоосада были вынуждены изобретать способы кормления, чтобы сохранить хотя бы часть обитателей.

Кормление стало настоящим испытанием: Копытные получали кашу из распаренных опилок и соломы.

получали кашу из распаренных опилок и соломы. Хищники питались суррогатными тушками, которые делали из растительной каши и перьев.

питались суррогатными тушками, которые делали из растительной каши и перьев. Обезьяны, привередливые в питании, иногда получали лучшие куски еды, специально выделенные для них.

Особое внимание уделялось бегемотихе Красавице, единственному выжившему бегемоту. Красавица страдала от холода и обезвоживания, так как водопровод был разрушен. Сотрудница зоосада Евдокия Дашкина ежедневно привозила для неё на санках по 40 вёдер воды. Она мыла Красавицу вручную, втирала в её кожу камфорное масло, чтобы предотвратить трещины, и всеми силами пыталась облегчить её страдания. Удивительным образом Красавица пережила всю блокаду и стала символом героизма сотрудников.

Рождение новой жизни

Чудо во время войны: в блокадном Ленинграде у гамадрила родился детёныш. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Олег Булдаков

В декабре 1941 года в Ленинградском зоосаде произошло настоящее чудо: у гамадрила родился детёныш. Однако слабая мать не могла выкормить своего малыша — и сотрудники зоосада обратились за помощью к городским властям. Несмотря на страшный голод и катастрофическую нехватку продовольствия в осаждённом Ленинграде, для маленького гамадрила было выделено молоко из ближайшего роддома. Это событие стало символом надежды, показывая, что даже в условиях блокады жизнь продолжала зарождаться.

Постепенное восстановление

Как восстанавливали зоопарк во время блокады Ленинграда. Фото © spbzoo.ru

Весной 1942 года сотрудники начали восстанавливать зоосад после разрушений. Они ремонтировали вольеры, чистили территорию от обломков и бомб, а летом заготавливали корм для предстоящей зимы. Несмотря на все трудности, в мае 1942 года зоосад снова открылся для посетителей. Это стало важным событием для жителей города, позволяя им хотя бы на время отвлечься от ужаса войны.

К 1943 году в зоосаде оставалось около 100 животных. Среди них выделялась звёздчатая черепаха, ставшая единственной рептилией, пережившей блокаду. Уникальный уход за этой черепахой включал даже специальные тёплые укрытия, чтобы защитить её от холода.

После снятия блокады зоосад начал постепенно восстанавливать свои коллекции. В 1946 году сюда завезли гималайских медведей, волков, обезьян, зебр и других животных. А в 1950 году зоосаду выделили дополнительную территорию, что позволило сделать его крупнейшим зоопарком Ленинграда.

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

В 2008 году в Ленинградском зоопарке открылся музей «Зоосад в годы блокады», ставший хранителем памяти о героизме его сотрудников в самые тяжёлые дни войны. Экспозиция музея бережно собирает и рассказывает о трагических и великих страницах истории: здесь можно увидеть старые фотографии, личные вещи работников, осколки снарядов, найденные на территории зоопарка, и другие бесценные реликвии военных лет. Каждый из этих экспонатов напоминает нам, что даже в самых жестоких условиях войны человечность, самоотверженность и любовь к природе способны одержать победу.