28-й день лунного календаря: Как его пережить и какие 27 января счастливые числа и цвета

Лунный месяц, период полного обращения Луны вокруг Земли, неизбежно подходит к концу. 27 января 2025 года до 08:09 будет продолжаться 27-й лунный день, а после наступят 28-е лунные сутки. 29-е число лунного календаря настанет 28 января в 08:44. Напомним, что лунный календарь отличается от солнечного двумя параметрами: в нём меньше дней, а лунные сутки больше солнечных. Это напрямую влияет на распределение фаз Луны по числам солнечного месяца и может даже ввести в замешательство. Так, в лунном месяце где-то 29,5 дней, а в лунных сутках 24 часа 48 минут. У сегодняшней лунной даты своя неповторимая энергетика. Существуют поверья о счастливых минералах, цветах и числах, которые её сопровождают, а также действующих до завтрашнего утра запретах. В материале расскажем подробнее о том, что это за 28-й лунный день и чего от него ожидать.

Какой лунный день 27 января и в каком знаке зодиака находится Луна

На 27 января 2025 года выпадает 28-й лунный день. Фото © Шедеврум

Под конец лунного месяца снова сложилась ситуация, когда на 27 января 2025 года запланированы две лунные даты: до 08:09 продолжается 27-й лунный день, который затем сменяется 28-м. 28-е лунные сутки пройдут в знаке зодиака Козерог. Фаза Луны будет убывающей, причём это её последняя четверть, так что исчезающий месяц на ночном небе уже почти не видно. Процент освещённости соответствует: 6%. Закат Луны 27 января мы сможем наблюдать в 13:29.

Благодаря тому, что спутник Земли находится в знаке Козерога, энергия этого дня очень благоприятна для путешествий, командировок и активного отдыха, например, лыжного похода. Но не стоит сегодня общаться с государственными органами: опасно. В денежных делах тоже могут возникнуть проблемы. В целом энергетика дня созидательная: сегодня хорошо заниматься ручной работой, рукоделием, отделывать дом, что-то ремонтировать… Так как фаза светила убывающая, некоторые могут заметить сегодня значительную нехватку сил. Неблизкие знакомые в 28-й лунный день поразят вас своей повышенной обидчивостью.

Какие у 28-х лунных суток счастливые числа

У 28-го лунного дня есть несколько счастливых чисел. Они помогут вам пережить его. Фото © Шедеврум

На 28-й лунный день магия чисел уже распределила сферы влияния. Счастливыми сегодня окажутся числа 1, 8 и 45. Единица — это число самих лунных суток. Восьмёрка — один из символов Козерога. А число 45 считается особенно удачным для понедельника. Число 1 — это число лидерства, свободы, силы воли и самостоятельности. Цифра 8 издревле отвечала за глубину идей и мыслей, поиски справедливости и правды в нашем сложном мире. Для 45-ти смысл тоже позитивный: оно отвечает за баланс духовного и материального и придаёт жизни упорядоченную структуру. Если на 28-е лунные сутки вам исполняется 45 лет, можете считать, что вам крупно повезло: весь будущий год пройдёт в комфортной атмосфере, наполненной смыслами этих чисел.

Счастливые камни 28-го лунного дня

Несколько минералов покровительствуют 28-му лунному дню. Это аметист, жадеит и многие другие. Фото © Шедеврум

На 28-й лунный день белый опал влияет следующим образом: сегодня могут появиться небольшие проблемы со здоровьем, но если вы носите белый опал, они обойдут вас стороной, так как этот камень — известный природный врачеватель. Он укрепляет сосуды, повышает иммунитет, а также помогает бороться с депрессией и манией. Кроме того, белый опал придаёт этому дню особенную «доброту», если вы работаете в помогающей профессии — это ваш день.

Арагонит — красивый и белоснежный кристалл мира и дипломатии. Он способен устранить любые ссоры между членами семьи, а также придаёт людям энергию. Так как 28-й лунный день ознаменует убывающую фазу Луны, то природная бодрость, которую нам придаёт арагонит, очень пригодится.

Жадеит — это минерал, который успокаивает. В 28-ые лунные сутки он будет полезен тем, что снизит вероятность серьёзных обид, которые вы, сами того не замечая, можете причинить людям. Кроме того, этот камень придаёт силы, уверенность и отвагу и притягивает удачу.

Аквамарин хорош тем, что способен раскрыть любой обман. На 28-й лунный день вам это может особенно понадобиться во время сделок с деньгами, так как сегодняшний день несёт в себе опасность для вашего кошелька. Если вы страдаете от страхов и стеснительности, скорее надевайте украшения с аквамарином: он успешно борется с этими чувствами.

Аметист — минерал мудрости, ясности сознания и духовного пробуждения. Интуиция, элегантность, внутренняя гармония — это всё тоже про него. Камень идеально сочетается с энергиями 28-х лунных суток, так как это время спокойствия и созидания.

Счастливые цвета 28-х лунных суток

На 28-е лунные сутки счастливыми являются синий, голубой и зелёный. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Unai Huizi Photography

Для 28-го лунного дня счастливыми являются синий, голубой и зелёный. Синий — цвет безопасности, жизненной энергии, когда вы его видите, вы незаметно начинаете доверять тому, кто представлен в синем цвете. Синий способен придать нам энергию: поэтому нам нужны программы, которые фильтруют синий цвет на экранах гаджетов, чтобы заснуть. Голубой — цвет нежности, бескрайних небесных просторов и надежды. Зелёный — цвет жизни, силы, опыта и мудрости. Попробуйте поэкспериментировать с этими цветовыми гаммами в своём гардеробе: вы гарантированно заметите позитивное влияние цветов на ваше самочувствие в этот лунный день.

Что можно и нельзя делать на 28-й лунный день

На 28-е лунные сутки лучше заниматься созиданием и не заниматься разрушением. Фото © Freepik / gpointstudio

На 28-е лунные сутки действуют определённые правила, которые лучше соблюдать, чтобы день прошёл как можно более позитивно. Правила включают в себя как разрешения, так и запреты. Некоторые дела сегодня будут в особенности благоприятны, а от некоторых лучше отдохнуть. Вот что можно делать в 28-й лунный день: Заниматься строительством, ремонтом, отделкой дома.

Заниматься ручным трудом и рукоделием.

Работать в саду.

Работать над своими романтическими отношениями.

Стричь волосы.

Прислушиваться к советам родных и близких.

Следить за артериальным давлением и здоровьем мозга.

Вместе с тем на 28-е лунные сутки некоторых вещей лучше избегать. Определённые действия могут нарушить энергетику этого спокойного и в целом благоприятного дня и превратить его в полнейший коллапс. Перенесите эти дела на завтра или на следующую неделю.

Вот что нельзя делать в 28-й лунный день: Ходить в суд и в принципе взаимодействовать с государством, включая полицию.

Принимать важные и основательные бизнес-решения.

Рисковать деньгами.

Напрягать зрение гаджетами и ярким светом.

Устраивать свадьбу.

Совершать разрушительные действия, даже мелкие, например, срывать цветы.

Народный праздник 27 января с главными приметами

На 27 января выпадает народный праздник День святой Нины. В этот день было принято заботиться о домашней скотине. Фото © Wikipedia

На 27 января выпадает народный праздник Нина. Это день памяти святой Нины, грузинской царицы, которая обратила свою страну в христианство в IV веке. На этот праздник принято было проводить обряды со скотиной: их чистили, убирали в хлеву, перестилали солому, угощали чем-то вкусненьким и приговаривали: «На святую Нину порадуй скотину».

Приметы на святую Нину в основном относились к погоде. Так, если с утра в этот день пел петух, то надо было ждать тёплой погоды, а если каркала ворона — морозов. Народ в этот праздник принципиально не ленился5 святая Нина была труженицей с малых лет и сильно карала за пристрастие к отдыху.