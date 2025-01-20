Мусульманские праздники в 2025 году: подробный календарь с датами Мусульманский календарь включает в себя 12 месяцев. Но, поскольку все главные праздники ислама связаны с лунным циклом, их даты каждый год меняются. О точных датах мусульманских праздников в 2025 году читайте в материале Life.ru. 19 января, 21:33 Праздники в исламской религиозной традиции связаны с лунным календарём. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Праздники в исламской религиозной традиции связаны с лунным календарём. Он короче солнечного примерно на 11 дней. Даты мусульманских праздников каждый год сдвигаются относительно григорианского календаря. Праздники в исламе для верующих — повод возместить пропущенные обязательные молитвы, покаяться в грехах и совершать добрые дела. Самые значимые дни — это Ураза-байрам и Курбан-байрам, однако присутствуют и другие важные даты.

Мусульманский календарь 2025: важные даты

Мусульманские праздники в 2025 году. Инфографика © Life.ru.

Какой сейчас год по мусульманскому календарю

Сейчас по исламскому календарю идёт 1446 год. Летоисчисление мусульмане ведут по Луне. Отправной точкой является Хиджра (или переселение) — 16 июля 622 года. В эту дату пророк Мухаммад и его последователи, принявшие ислам, переселились из Мекки в Медину из-за преследований со стороны мекканской аристократии.

Вести летоисчисление от Хиджры мусульмане начали в 637 году в период правления праведного халифа Умара ибн аль-Хаттаба — одного из ближайших сподвижников Мухаммада.

1447 год по Хиджре наступит 26 июня 2025 года — в первый день лунного месяца Мухаррам.

Ночь Рагаиб (2–3 января 2025 г.)

Ночь Рагаиб отмечается в ночь первой пятницы месяца Раджаб. Именно тогда родители пророка Мухаммада, Абдулла и Амина, стали мужем и женой.

Дата является важным шагом в подготовке к посту в месяц Рамадан. В предшествующий ей четверг принято поститься до захода солнца. Саму ночь мусульмане проводят в молитвах — за каждую Аллах воздаёт особую благодать, поэтому верующие стараются прочитать пропущенные намазы, читать дуа (молитвы) за себя и близких, просить о прощении грехов и восхвалять пророка.

Ночь Ми’радж (26–27 января)

Ночь Ми’радж является одной из важнейших дат в исламском календаре.

Верующие всех возрастов должны регулярно совершать намаз. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mama Belle and the kids

В эту ночь пророк Мухаммад совершил путешествие в Иерусалим и вознёсся на небо. По дороге он останавливался для молитвы в Медине, а также на родине пророка Исы (Иисуса в христианстве) в Вифлееме. После молитвы в Иерусалиме пророку явился ангел Джабраил и предложил испить вина или молока. Мухаммад выбрал молоко, и за это был вознесён на небеса.

Там он встретил первого человека на земле — пророка Адама, Ису и его мать Марьям (деву Марию), пророков Юсуфа (Иосифа), Идриса, Харуна, Мусу (Моисея) и Ибрагима (Авраама). Тогда же Мухаммаду было позволено увидеть рай и ад, а Аллах передал наказ мусульманам читать обязательный намаз.

По возвращении Мухаммад передал людям всё, что видел.

Мусульмане стараются проводить эту ночь в обязательных молитвах. Непременно следует воздавать хвалу Мухаммаду (салават). Также стоит покаяться в грехах, помолиться за близких и по возможности раздать закят (милостыню) бедным.

Ночь Бараат (13–14 февраля)

Эту дату нельзя назвать праздничной в прямом смысле, но она очень важна для мусульман, так как её название переводится как «ночь очищения». Именно в эту ночь Аллах решает судьбу тех, кто обратится к нему с молитвой, и определяет судьбу людей на ближайшие годы.

День накануне правоверные мусульмане стараются держать пост для подготовки к Рамадану. В саму ночь обязательно нужно прочитать 36-ю суру Священной книги «Ясин» — пророк Мухаммад утверждал, что она является сердцем Корана и тому, кто выучит её в оригинале, будут прощены грехи.

Также необходимо читать как можно больше дуа и совершить так называемые тасбих-намазы — для покаяния. Считается, что, если человек совершит запретное именно в эту ночь, грех будет многократно утроен.

Священный месяц Рамадан (1–30 марта)

Пост в месяц Рамадан — один из пяти столпов исламской веры наряду с шахадой (свидетельством единобожия и пророческой миссии Мухаммада), намазом, выплатой закята (милостыни) и хаджем (паломничеством) в Мекку.

Во время поста в месяц Рамадан читают обязательные намазы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / FamVeld

Пост заключается в воздержании от пищи и воды в светлое время суток. Есть можно до первых признаков рассвета (сухур) и после захода солнца (ифтар). На завтрак рекомендуется употреблять больше сложных углеводов — в арабской традиции обычно едят финики. На ужин после вечерней и дополнительной молитв можно подать лучшие блюда, но не стоит переедать на ночь.

От поста освобождаются беременные и кормящие женщины, дети, пожилые и больные (в том числе душевно), а также те, кто находится в это время в пути.

Те, кому нельзя соблюдать пост, по возможности должны выплатить за каждый пропущенный день милостыню.

В пост дозволено принимать лекарства, сдавать кровь, купаться, сглатывать слюну. Нельзя курить или нюхать табак, в том числе кальян, вызывать рвоту, вступать в супружеские отношения. Случайное попадание в рот пищи или воды нарушением не считается.

Следует особенно внимательно следить за тем, чтобы все обязательные намазы были прочитаны, а помыслы очищены. Также настоятельно рекомендуется совершать добрые дела.

Ночь Кадр (26–27 марта)

Эту ночь 27-го дня Рамадана называют Ночью могущества и предопределения. Именно тогда ангел Джибриль ниспослал пророку Мухаммаду первые аяты 96-й суры «Аль-Аляк» Священного Корана.

В Ночь предопределения на землю спускаются ангелы, чтобы услышать молитвы людей. Поэтому её необходимо провести в бдении и чтении молитв, возместить все пропущенные намазы. Считается, что одна молитва будет равна всем молитвам за тысячу месяцев вперёд. Настоятельно рекомендуется читать Коран в память о его ниспослании. Следует простить все обиды и сделать выводы. Категорически нельзя сплетничать, сквернословить, грешить иным образом — наказание за проступки будет увеличено.

В эту ночь также нельзя спать. Если совсем не получается — нужно постараться прочитать намаз хотя бы два раза.

Накануне праздника Ураза-Байрам готовят праздничные блюда. Фото © Freepik

Ураза-байрам (30 марта)

Ураза-байрам (по-арабски Ид-аль-Фитр) — один из двух главных и древнейших исламских праздников. Этот день символизирует разговение и окончание строгого поста. Его начали отмечать в 624 году — тогда пророк Мухаммад впервые объявил день разговения. Праздник принято отмечать три дня. Самый главный — первый день месяца Шавваль, в 2025 году он наступает с рассветом 30 марта.

Ураза-байрам считается днём обновления и возрождения, так как человек прошёл пост.

К празднику готовятся заранее — тщательно убираются дома, обновляют интерьер. Накануне готовят праздничные блюда. Обычно это плов, беляши, чак-чак, кыстыбый, бешбармак, пахлава.

До рассвета мусульмане совершают омовение (гусль), после чего надевают нарядную одежду. Утром совершают обязательный праздничный намаз. В конце молитвы имам, который её проводил, просит у Аллаха простить верующим их грехи.

На праздник мусульмане ходят в гости к родственникам и друзьям, обмениваются подарками. Приветствуют друг друга фразой «ид мубарак», что значит «благословенного праздника».

В Ураза-байрам также рекомендуется посетить могилы ушедших близких и навести на них порядок. Не допускается ссориться, ругаться, отвлекаться на домашние дела (кроме приготовления праздничного стола).

В некоторых субъектах России, в том числе в Крыму, Татарстане, Чечне, Дагестане, Ингушетии, праздник разговения объявляется официальным выходным днём.

День Арафа (5 июня)

День Арафа отмечается в память о встрече первых людей — пророка Адама и Хаввы (Евы). По преданию, после изгнания из рая они воссоединились на горе Арафат, которая расположена в двадцати километрах от Мекки.

День Арафа нужно провести в молитвах. Фото © ТАСС / Елена Афонина

День Арафа, согласно традиции, желательно встретить во время хаджа — паломничества по святым местам.

Паломники проводят этот день на склонах самой горы и в долине около неё. Там они молятся до захода солнца и слушают проповеди. Если человек не посетил Арафат, его Хадж считается невыполненным.

Но большинство верующих в это время всё же находятся дома. В День Арафа рекомендуется по возможности держать пост, а закончить домашние дела следует в первой половине дня. Вторую половину дня нужно провести в молитвах. Каких-то особых требований к ним нет, но желательно прочесть салават пророку Мухаммаду и попросить прощения за грехи и обиды.

Курбан-байрам (6 июня)

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) — второй важнейший праздник мусульман. Известен как день окончания хаджа и праздник жертвоприношения. Верующие отмечают, что он напоминает людям о покорности человека Аллаху (собственно, от слова «покорность» и произошло название религии ислам) и милости Всевышнего.

Праздник отсылает к жизнеописанию пророка Ибрагима (Авраама), разрушившего языческих идолов. В 37-й суре Корана «Ас-Саффат» рассказывается, как ангел Джабраил передал ему во сне наказ о необходимости пожертвовать сына Исмаила. Ибрагим, несмотря на печаль, согласился, и Аллах, убедившись в твёрдости его веры, заменил жертву на барана. А его сыновья Исмаил и Исхак (Исаак) стали пророками из числа праведников.

Курбан-байрам празднуют три дня. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Курбан-байрам начинается с праздничной молитвы. После намаза проходит жертвоприношение. Пожертвовать можно барана, овцу, корову, козу, буйвола или верблюда. Принести в жертву животное можно в специально отведённом месте и по определённым правилам.

Курбан-байрам идёт три дня, и всё это время дозволяется совершать жертвоприношение, но лучше это делать в первый день. В ряде российских регионов, в том числе в Адыгее, Башкортостане, Татарстане, Дагестане, Ингушетии, Чечне и Крыму, объявляется выходным.

Дни такбира ат-Ташрик (5–9 июня)

Приходятся на День Арафа, Курбан-байрам и три дня после. Считается, что они отмечены особым благословением. В этот период нельзя поститься (кроме Дня Арафа) и следует как можно чаще поминать и восхвалять Аллаха, особенно после приёма пищи. Рекомендуется возносить дуа, просить о прощении грехов и даровании счастья.

Начало 1447 года по Хиджре (26 июня)

Отмечается в первый день месяца Мухаррам. Особых предписаний о его праздновании нет, в эту дату имамы в мечетях читают проповеди о Хиджре. В течение всего Мухаррама дозволяется держать пост.

День Ашура (5 июля)

День Ашура — десятый день Мухаррама. Именно в этот день, по преданию, были созданы небеса и сотворён первый человек — Адам. Тогда же Аллах принял его покаяние.

Также в День Ашура ковчег пророка Нуха (Ноя) пристал к горе Арарат, а пророк Муса (Моисей) был спасён от фараона.

В эту дату принято уделять особое внимание совершению добрых дел. Считается, что за милостыню в День Ашура Аллах одарит наградой «размером с гору Ухуд». Также мусульмане стараются навестить своих больных родных и друзей.

Маулид Ан-Наби (3 сентября)

Рождество пророка Мухаммада. Отмечается на 12-й день Раби аль-авваль — третьего месяца мусульманского календаря. В этот день читают проповеди о Мухаммаде, принято возносить ему салават и благодарить Аллаха за его рождение. Также нужно обращаться к Всевышнему с молитвами и раздавать милостыню.

Авторы Екатерина Субботина