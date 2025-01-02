Православные праздники в 2025 году: календарь с церковными постами
Церковный календарь на 2025 год с расписанием всех православных праздников и постов по дням от Life.ru.
Календарь с церковными постами православных праздников в 2025 году. Обложка © Life.ru
Когда начнётся Великий пост, какого числа будет Пасха 2025, двунадесятые праздники и другие праздники и посты, читайте в материале Life.ru.
Православные праздники в 2025 году
Церковные праздники Русской православной церкви делятся на неподвижные — двунадесятые — и подвижные. Двунадесятые праздники отмечаются каждый год в одни и те же дни, а подвижные праздники могут иметь разные даты. Они делятся на Господские и Богородничные.
Двунадесятые великие праздники
Всего таких праздников — двенадцать. Да, собственно, старинное церковнославянское слово «двунадесятые» и означает «12».
- Рождество Христово празднуют 7 января. В этот день родился Спаситель человечества, разрушивший ад, — Иисус Христос, Бог и человек. Его второе имя — Эммануил, что означает «С нами Бог».
- Богоявление Господне (Крещение) отмечают 19 января. В этот день происходит второе по значимости чудо христианского мира: воды реки Иордан обращаются вспять. Всё происходит так, как написано в 113-м псалме царя Давида: «Иорда́нъ возврати́ся вспя́ть».
- Сретенье Господне православные отмечают 15 февраля 2025 года. Этот праздник — в память о событии, когда Богородица и её муж Иосиф впервые принесли младенца Христа в храм и там его на руки принял святой Симеон-богоприимец.
- Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим, празднуют 28 апреля. В этот день Иисус Христос въехал в Иерусалим на молодом осле и его встречали криками «осанна» и пальмовыми ветвями.
- Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля. В этот день Пресвятой Деве была дана весть о том, что она родит Спасителя.
- Вознесение Господне — 29 мая. Праздник установлен в честь вознесения Христа на небо на горе в Вифании.
- Пятидесятницу, или День Пресвятой Троицы, отмечают 8 июня. В этот день Пресвятой Дух спустился на апостолов — и они заговорили на разных языках.
- Преображение Господне православные празднуют 19 августа. Праздник установлен в честь явления божественной сути Христа апостолам Петру, Иакову и Иоанну на горе Фавор.
- Успение Богородицы отмечают 28 августа. В этот день пресвятая Дева отошла ко Господу. Но в день погребения воскресла и была взята на небеса.
- Рождество Богородицы РПЦ празднует 21 сентября.
- Воздвижение Креста Господня отмечают 27 сентября. В этот день святая равноапостольная императрица Елена — мать императора Константина — нашла и воздвигла в Иерусалиме крест, на котором был распят Христос.
- Введение Богородицы во храм празднуют 4 декабря 2025 года. В этот день две тысячи лет назад маленькая девочка сама вошла в храм Соломона.
Великие церковные праздники 2025 года
Обрезание Господне. Фото © Wikipedia / Preslav
Кроме неподвижных двунадесятых, Русская православная церковь празднует великие праздники, которые год от года имеют разные даты.
- 14 января верующие отметят Обрезание Господне. Этот важный праздник доказывает людям, что Христос имел человеческое тело, был человеком и был обрезан по обычаям отцов — через две недели после рождения.
- Самый великий праздник из всех церковных праздников — это Пасха Христова. Пасху в 2025 году будут праздновать 20 апреля.
- 7 июля РПЦ отпразднует Рождество Иоанна Предтечи — крестителя Христа.
- 12 июля будут отмечать День памяти апостолов Павла и Петра. В этот день с разницей в год оба были казнены римлянами.
- 11 сентября 2025 года православные отметят Усекновение главы Иоанна Предтечи.
- А 14 сентября отпразднуют Покров.
Посты в 2025 году
В 2025 году православные будут поститься во время Великого поста 48 дней, летом — 40 дней в честь апостолов Петра и Павла. На Руси это время называли «петровки-голодовки». Третий пост будет в честь Успения Богородицы. Он приходится на август и длится всего две недели — до праздника Успения. А завершит круг длинных постов 40-дневный Рождественский пост.
Святой пост. Фото © Wikipedia
Однодневные посты в 2025 году
В 2025 году однодневные посты приходятся на среды и пятницы. Кроме того, православные постятся 18 января, перед Крещением, и на великий двунадесятый праздник Крестовоздвижение — 27 сентября.
Сплошные седмицы
У православных нет постов по средам и пятницам, когда идут «сплошные» седмицы. В 2025 году они приходятся на даты:
- с 7 января по 17 января;
- с 10 по 15 февраля;
- с 24 по 28 февраля;
- с 21 по 26 апреля;
- с 9 по 14 июня.
В эти даты православные не постятся.
Многодневные посты в 2025 году
- Великий пост начнётся в 2025 году 3 марта и продлится до Пасхи (20 апреля). Последняя неделя поста на Страстной седмице будет самой строгой и тяжёлой.
- Петров пост начнётся 16 июня и продлится по 11 июля включительно.
- Успенский пост начнётся 13 августа и продлится до 29 августа включительно.
- Рождественский, или Филиппов, пост продлится с 28 ноября 2025 года до Сочельника, 6 января 2026 года. 6 января не принято есть до первой звезды.
Когда Родительские субботы в 2025 году
В Родительские субботы принято посещать службу, заказывать поминовения, а после — посещать кладбища и убираться на могилах родных и близких. Фото © Life.ru
Родительские субботы — это особые дни почитания усопших в православной церкви. В этот день принято посещать службу, заказывать поминовения, а после — посещать кладбища и убираться на могилах родных и близких.
- Вселенская родительская мясопустная суббота в 2025 году приходится на 22 февраля.
- Во время Великого поста Родительские субботы приходятся на 15 марта, 22 марта, 29 марта.
- Радоницу в 2025 году отметят 29 апреля.
- 9 мая в Русской православной церкви будут поминать всех воинов, павших при защите Отечества.
- Троицкая родительская суббота придётся в 2025 году на 1 июня.
- Дмитриевская родительская суббота отмечается 1 ноября.