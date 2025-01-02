Православные праздники в 2025 году: календарь с церковными постами Церковный календарь на 2025 год с расписанием всех православных праздников и постов по дням от Life.ru. 1 января, 21:02 Календарь с церковными постами православных праздников в 2025 году. Обложка © Life.ru

Когда начнётся Великий пост, какого числа будет Пасха 2025, двунадесятые праздники и другие праздники и посты, читайте в материале Life.ru.

Православные праздники в 2025 году

Церковные праздники Русской православной церкви делятся на неподвижные — двунадесятые — и подвижные. Двунадесятые праздники отмечаются каждый год в одни и те же дни, а подвижные праздники могут иметь разные даты. Они делятся на Господские и Богородничные.

Двунадесятые великие праздники

Всего таких праздников — двенадцать. Да, собственно, старинное церковнославянское слово «двунадесятые» и означает «12». Рождество Христово празднуют 7 января. В этот день родился Спаситель человечества, разрушивший ад, — Иисус Христос, Бог и человек. Его второе имя — Эммануил, что означает «С нами Бог».

празднуют В этот день родился Спаситель человечества, разрушивший ад, — Иисус Христос, Бог и человек. Его второе имя — Эммануил, что означает «С нами Бог». Богоявление Господне (Крещение) отмечают 19 января. В этот день происходит второе по значимости чудо христианского мира: воды реки Иордан обращаются вспять. Всё происходит так, как написано в 113-м псалме царя Давида: «Иорда́нъ возврати́ся вспя́ть».

отмечают В этот день происходит второе по значимости чудо христианского мира: воды реки Иордан обращаются вспять. Всё происходит так, как написано в 113-м псалме царя Давида: «Иорда́нъ возврати́ся вспя́ть». Сретенье Господне православные отмечают 15 февраля 2025 года . Этот праздник — в память о событии, когда Богородица и её муж Иосиф впервые принесли младенца Христа в храм и там его на руки принял святой Симеон-богоприимец.

православные отмечают . Этот праздник — в память о событии, когда Богородица и её муж Иосиф впервые принесли младенца Христа в храм и там его на руки принял святой Симеон-богоприимец. Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим, празднуют 28 апреля . В этот день Иисус Христос въехал в Иерусалим на молодом осле и его встречали криками «осанна» и пальмовыми ветвями.

празднуют . В этот день Иисус Христос въехал в Иерусалим на молодом осле и его встречали криками «осанна» и пальмовыми ветвями. Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля . В этот день Пресвятой Деве была дана весть о том, что она родит Спасителя.

отмечают . В этот день Пресвятой Деве была дана весть о том, что она родит Спасителя. Вознесение Господне — 29 мая . Праздник установлен в честь вознесения Христа на небо на горе в Вифании.

. Праздник установлен в честь вознесения Христа на небо на горе в Вифании. Пятидесятницу, или День Пресвятой Троицы, отмечают 8 июня . В этот день Пресвятой Дух спустился на апостолов — и они заговорили на разных языках.

отмечают . В этот день Пресвятой Дух спустился на апостолов — и они заговорили на разных языках. Преображение Господне православные празднуют 19 августа . Праздник установлен в честь явления божественной сути Христа апостолам Петру, Иакову и Иоанну на горе Фавор.

православные празднуют . Праздник установлен в честь явления божественной сути Христа апостолам Петру, Иакову и Иоанну на горе Фавор. Успение Богородицы отмечают 28 августа . В этот день пресвятая Дева отошла ко Господу. Но в день погребения воскресла и была взята на небеса.

отмечают . В этот день пресвятая Дева отошла ко Господу. Но в день погребения воскресла и была взята на небеса. Рождество Богородицы РПЦ празднует 21 сентября .

РПЦ празднует . Воздвижение Креста Господня отмечают 27 сентября . В этот день святая равноапостольная императрица Елена — мать императора Константина — нашла и воздвигла в Иерусалиме крест, на котором был распят Христос.

отмечают . В этот день святая равноапостольная императрица Елена — мать императора Константина — нашла и воздвигла в Иерусалиме крест, на котором был распят Христос. Введение Богородицы во храм празднуют 4 декабря 2025 года. В этот день две тысячи лет назад маленькая девочка сама вошла в храм Соломона.

Великие церковные праздники 2025 года

Обрезание Господне. Фото © Wikipedia / Preslav

Кроме неподвижных двунадесятых, Русская православная церковь празднует великие праздники, которые год от года имеют разные даты. 14 января верующие отметят Обрезание Господне . Этот важный праздник доказывает людям, что Христос имел человеческое тело, был человеком и был обрезан по обычаям отцов — через две недели после рождения.

верующие отметят . Этот важный праздник доказывает людям, что Христос имел человеческое тело, был человеком и был обрезан по обычаям отцов — через две недели после рождения. Самый великий праздник из всех церковных праздников — это Пасха Христова . Пасху в 2025 году будут праздновать 20 апреля .

. Пасху в 2025 году будут праздновать . 7 июля РПЦ отпразднует Рождество Иоанна Предтечи — крестителя Христа.

РПЦ отпразднует — крестителя Христа. 12 июля будут отмечать День памяти апостолов Павла и Петра. В этот день с разницей в год оба были казнены римлянами.

будут отмечать В этот день с разницей в год оба были казнены римлянами. 11 сентября 2025 года православные отметят Усекновение главы Иоанна Предтечи .

2025 года православные отметят . А 14 сентября отпразднуют Покров.

Посты в 2025 году

В 2025 году православные будут поститься во время Великого поста 48 дней, летом — 40 дней в честь апостолов Петра и Павла. На Руси это время называли «петровки-голодовки». Третий пост будет в честь Успения Богородицы. Он приходится на август и длится всего две недели — до праздника Успения. А завершит круг длинных постов 40-дневный Рождественский пост.

Святой пост. Фото © Wikipedia

Однодневные посты в 2025 году

В 2025 году однодневные посты приходятся на среды и пятницы. Кроме того, православные постятся 18 января, перед Крещением, и на великий двунадесятый праздник Крестовоздвижение — 27 сентября.

Сплошные седмицы

У православных нет постов по средам и пятницам, когда идут «сплошные» седмицы. В 2025 году они приходятся на даты: с 7 января по 17 января;

с 10 по 15 февраля;

с 24 по 28 февраля;

с 21 по 26 апреля;

с 9 по 14 июня. В эти даты православные не постятся.

Многодневные посты в 2025 году

Великий пост начнётся в 2025 году 3 марта и продлится до Пасхи (20 апреля). Последняя неделя поста на Страстной седмице будет самой строгой и тяжёлой.

начнётся в 2025 году и продлится до Пасхи (20 апреля). Последняя неделя поста на Страстной седмице будет самой строгой и тяжёлой. Петров пост начнётся 16 июня и продлится по 11 июля включительно.

начнётся и продлится включительно. Успенский пост начнётся 13 августа и продлится до 29 августа включительно.

начнётся и продлится включительно. Рождественский, или Филиппов, пост продлится с 28 ноября 2025 года до Сочельника, 6 января 2026 года. 6 января не принято есть до первой звезды.

Когда Родительские субботы в 2025 году

В Родительские субботы принято посещать службу, заказывать поминовения, а после — посещать кладбища и убираться на могилах родных и близких. Фото © Life.ru

Родительские субботы — это особые дни почитания усопших в православной церкви. В этот день принято посещать службу, заказывать поминовения, а после — посещать кладбища и убираться на могилах родных и близких.

Вселенская родительская мясопустная суббота в 2025 году приходится на 22 февраля .

в 2025 году приходится на . Во время Великого поста Родительские субботы приходятся на 15 марта, 22 марта, 29 марта .

приходятся на . Радоницу в 2025 году отметят 29 апреля .

в 2025 году отметят . 9 мая в Русской православной церкви будут поминать всех воинов, павших при защите Отечества.

в Русской православной церкви будут поминать всех воинов, павших при защите Отечества. Троицкая родительская суббота придётся в 2025 году на 1 июня.

придётся в 2025 году на Дмитриевская родительская суббота отмечается 1 ноября.

Авторы Майя Новик