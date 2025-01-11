Лунный календарь 2025: когда полнолуние в январе и какие дни месяца считаются опасными
Лунный календарь на январь 2025: когда новолуние и полнолуние. Благоприятные и опасные дни месяца: когда лучше стричься, заводить новые знакомства, когда делать операции, советы астрологов на январь 2025, в материале Life.ru
Подробный лунный календарь на январь 2025 года. Обложка © «Шедеврум»
Лунный календарь поможет определиться со многими важными жизненными решениями. Например, вы метеозависимы и фазы луны влияют на ваше физическое и моральное состояние, поэтому трудно определиться, в какой день лучше постричься или на какой день запланировать важные медицинские процедуры. В этом случае лунный календарь просто необходим!
Для чего полезен лунный календарь? Он помогает структурировать своё время и даже немного предсказывает в первую очередь ваше собственное самочувствие в тот или иной день. Потом в народе очень сильны поверья, что какие-либо косметические или медицинские процедуры лучше делать только в определённые даты лунного цикла. Влияние луны не подвергается сомнению и в сельском хозяйстве: считается, что сажать растения нужно именно на убывающую Луну, так как в таком случае она может благоприятно влиять на обилие урожая и устойчивость растений к вредителям. Кроме того, именно на убывающую Луну безопаснее всего проводить медицинские операции. А далее расскажем вам, чего ждать от новолуния и полнолуния и какие именно дни будут наиболее благоприятными в январе 2025 года.
Лунный календарь на январь 2025: фазы Луны
Луна в январе 2025 побывает во всех своих фазах. У нас есть лунный календарь на этот месяц. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fotos593
Выделяют четыре главные фазы: растущая Луна, полнолуние, убывающая Луна и новолуние. На растущую Луну светило только начинает появляться на небосводе, эта фаза разделена на четыре четверти. Затем наступает полнолуние — Луна полностью показывается на ночном небе. Затем приходит время четырёх четвертей убывающей Луны, а в новолуние светило и вовсе не видно на небе.
В январе 2025 года эти фазы будут распределены так:
- растущая Луна будет с 1-го по 13 января, причём на Рождество пришлась фаза её первой четверти;
- полнолуние в созвездии Близнецы случится 14 января;
- убывающая Луна будет с 15-го по 28 января, а 21 января будет последняя четверть фазы в созвездии Девы;
- новолуние в созвездии Козерог случится 29 января;
- первая четверть фазы растущей Луны снова посетит нас 30 и 31 января.
Благоприятные дни в январе 2025 года по лунному календарю
Благоприятные по лунному календарю дни подходят для начала и завершения масштабных проектов и для отдыха. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anton27
Наиболее благоприятные дни января — это 3-е, 12-е, 17-е, 19-е, 24-е, 26-е и 28-е числа. Именно в эти даты положение Луны относительно Земли будет минимально влиять и на ваше самочувствие, и на взаимодействие энергий как в физическом, так и в нематериальном планах.
Благоприятные дела для новолуния
Фаза новолуния по лунному календарю подходит для рутинных процессов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / muratart
Для создания уютной и располагающей к таким делам атмосферы можно зажечь ароматические свечи или палочки. Фаза новолуния отлично подходит для рутинных процессов, например:
- генеральной уборки;
- стирки;
- глажки;
- обрядов очищения помещения;
- полива растений.
Что можно делать в полнолуние
Фаза полнолуния по лунному календарю подходит для отдыха и социализации. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Teo Tarras
Фаза полнолуния, наоборот, предполагает дела, связанные с отдыхом и развлечениями, а ещё — внесением небольшого разнообразия в жизнь. В полнолуние можно:
- подводить итоги;
- отдыхать как дома, так и в путешествии или заняться любимым видом спорта;
- проводить мистические ритуалы на деньги или на благодарности;
- начинать новые проекты;
- ходить в кино или театр;
- знакомиться с новыми людьми.
Неблагоприятные дни января 2025 года по лунному календарю
В неблагоприятные по лунному календарю дни лучше отложить все важные дела и отдохнуть. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Romolo Tavani
В неблагоприятные дни влияние Луны вы можете ощутить на себе особенно сильно. В январе 2025 это будут 1-е, 2-е, 18-е, 20-е, 25-е, 27-е числа. Постарайтесь быть как можно бережнее к себе в это время: лунный календарь здесь, чтобы помочь вам, и пренебрегать его советами будет как минимум невежливо.
Что нельзя делать в новолуние
В новолуние лучше не знакомиться и не заниматься активным отдыхом: так говорит лунный календарь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Viktor Gladkov
Фаза новолуния не очень хорошо относится к новым начинаниям и внесению изменений в привычный распорядок жизни. В целом в новолуние рекомендуется почаще оставаться дома и делать обычные каждодневные дела. А вот что в новолуние делать не стоит:
- заниматься активным отдыхом;
- заводить новые знакомства;
- делать важные покупки, так как высок риск потерять деньги;
- отправляться в путешествие;
- сажать новые растения;
- проводить медицинские операции или ложиться на такую операцию.
Неблагоприятные дела для полнолуния
В полнолуние лунный календарь советует отложить рутинные занятия и устроить себе праздник. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ironika
Полнолуние — мистическое время, которое издавна ассоциировалось с особой активностью потусторонних сил. Это время для подведения итогов, смелых начинаний и всех возможных видов отдыха. Вот что в полнолуние лучше не делать:
- наводить чистоту в доме;
- заниматься бытовыми делами;
- проводить обряды чистки дома (это очень опасно);
- мыть полы;
- стирать вещи;
- проводить косметические процедуры;
- планово посещать врача.
Лунный календарь 2025: Благоприятные дни для стрижки
Лунный календарь стрижек на январь 2025 года советует постричь волосы 16 или 17 января. Фото © «Шедеврум»
Лунный календарь стрижек на январь 2025 предлагает несколько благоприятных дней — 3-е, 9-е, 10-е, 16-е, 17-е, 20-е, 28-е и 30-е числа. Если вы хотите, чтобы волосы после стрижки больше отросли, то вам отлично подойдут 3-е, 9-е, 10-е и 30 января. Если ваши цели — замедление роста волос и их укрепление, то планируйте поход к парикмахеру на 16-е, 17-е, 20-е и 28 января. Лунный календарь стрижек позаботится о том, чтобы ваши волосы всегда были красивыми, ухоженными и радовали вас и окружающих.
Это был лунный календарь на январь 2025 года. Последуйте этим простым советам и сами увидите, как январь пройдёт в веселье, лёгкости и радости. А если вас интересуют другие прогнозы на 2025 год, то почитайте, каким животным 2025 год Змеи по китайскому гороскопу покажется очень трудным.