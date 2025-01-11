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Лунный календарь 2025: когда полнолуние в январе и какие дни месяца считаются опасными

Лунный календарь на январь 2025: когда новолуние и полнолуние. Благоприятные и опасные дни месяца: когда лучше стричься, заводить новые знакомства, когда делать операции, советы астрологов на январь 2025, в материале Life.ru

11 января, 10:00
Подробный лунный календарь на январь 2025 года. Обложка © «Шедеврум»

Подробный лунный календарь на январь 2025 года. Обложка © «Шедеврум»

Лунный календарь поможет определиться со многими важными жизненными решениями. Например, вы метеозависимы и фазы луны влияют на ваше физическое и моральное состояние, поэтому трудно определиться, в какой день лучше постричься или на какой день запланировать важные медицинские процедуры. В этом случае лунный календарь просто необходим!

Для чего полезен лунный календарь? Он помогает структурировать своё время и даже немного предсказывает в первую очередь ваше собственное самочувствие в тот или иной день. Потом в народе очень сильны поверья, что какие-либо косметические или медицинские процедуры лучше делать только в определённые даты лунного цикла. Влияние луны не подвергается сомнению и в сельском хозяйстве: считается, что сажать растения нужно именно на убывающую Луну, так как в таком случае она может благоприятно влиять на обилие урожая и устойчивость растений к вредителям. Кроме того, именно на убывающую Луну безопаснее всего проводить медицинские операции. А далее расскажем вам, чего ждать от новолуния и полнолуния и какие именно дни будут наиболее благоприятными в январе 2025 года.

Лунный календарь на январь 2025: фазы Луны

Луна в январе 2025 побывает во всех своих фазах. У нас есть лунный календарь на этот месяц. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fotos593

Луна в январе 2025 побывает во всех своих фазах. У нас есть лунный календарь на этот месяц. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fotos593

Выделяют четыре главные фазы: растущая Луна, полнолуние, убывающая Луна и новолуние. На растущую Луну светило только начинает появляться на небосводе, эта фаза разделена на четыре четверти. Затем наступает полнолуние — Луна полностью показывается на ночном небе. Затем приходит время четырёх четвертей убывающей Луны, а в новолуние светило и вовсе не видно на небе.

В январе 2025 года эти фазы будут распределены так:

  • растущая Луна будет с 1-го по 13 января, причём на Рождество пришлась фаза её первой четверти;
  • полнолуние в созвездии Близнецы случится 14 января;
  • убывающая Луна будет с 15-го по 28 января, а 21 января будет последняя четверть фазы в созвездии Девы;
  • новолуние в созвездии Козерог случится 29 января;
  • первая четверть фазы растущей Луны снова посетит нас 30 и 31 января.

Благоприятные дни в январе 2025 года по лунному календарю

Благоприятные по лунному календарю дни подходят для начала и завершения масштабных проектов и для отдыха. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anton27

Благоприятные по лунному календарю дни подходят для начала и завершения масштабных проектов и для отдыха. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anton27

Наиболее благоприятные дни января — это 3-е, 12-е, 17-е, 19-е, 24-е, 26-е и 28-е числа. Именно в эти даты положение Луны относительно Земли будет минимально влиять и на ваше самочувствие, и на взаимодействие энергий как в физическом, так и в нематериальном планах.

Благоприятные дела для новолуния

Фаза новолуния по лунному календарю подходит для рутинных процессов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Фаза новолуния по лунному календарю подходит для рутинных процессов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Для создания уютной и располагающей к таким делам атмосферы можно зажечь ароматические свечи или палочки. Фаза новолуния отлично подходит для рутинных процессов, например:

  • генеральной уборки;
  • стирки;
  • глажки;
  • обрядов очищения помещения;
  • полива растений.

Что можно делать в полнолуние

Фаза полнолуния по лунному календарю подходит для отдыха и социализации. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Teo Tarras

Фаза полнолуния по лунному календарю подходит для отдыха и социализации. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Teo Tarras

Фаза полнолуния, наоборот, предполагает дела, связанные с отдыхом и развлечениями, а ещё — внесением небольшого разнообразия в жизнь. В полнолуние можно:

  • подводить итоги;
  • отдыхать как дома, так и в путешествии или заняться любимым видом спорта;
  • проводить мистические ритуалы на деньги или на благодарности;
  • начинать новые проекты;
  • ходить в кино или театр;
  • знакомиться с новыми людьми.

Неблагоприятные дни января 2025 года по лунному календарю

В неблагоприятные по лунному календарю дни лучше отложить все важные дела и отдохнуть. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Romolo Tavani

В неблагоприятные по лунному календарю дни лучше отложить все важные дела и отдохнуть. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Romolo Tavani

В неблагоприятные дни влияние Луны вы можете ощутить на себе особенно сильно. В январе 2025 это будут 1-е, 2-е, 18-е, 20-е, 25-е, 27-е числа. Постарайтесь быть как можно бережнее к себе в это время: лунный календарь здесь, чтобы помочь вам, и пренебрегать его советами будет как минимум невежливо.

Что нельзя делать в новолуние

В новолуние лучше не знакомиться и не заниматься активным отдыхом: так говорит лунный календарь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Viktor Gladkov

В новолуние лучше не знакомиться и не заниматься активным отдыхом: так говорит лунный календарь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Viktor Gladkov

Фаза новолуния не очень хорошо относится к новым начинаниям и внесению изменений в привычный распорядок жизни. В целом в новолуние рекомендуется почаще оставаться дома и делать обычные каждодневные дела. А вот что в новолуние делать не стоит:

  • заниматься активным отдыхом;
  • заводить новые знакомства;
  • делать важные покупки, так как высок риск потерять деньги;
  • отправляться в путешествие;
  • сажать новые растения;
  • проводить медицинские операции или ложиться на такую операцию.

Неблагоприятные дела для полнолуния

В полнолуние лунный календарь советует отложить рутинные занятия и устроить себе праздник. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ironika

В полнолуние лунный календарь советует отложить рутинные занятия и устроить себе праздник. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ironika

Полнолуние — мистическое время, которое издавна ассоциировалось с особой активностью потусторонних сил. Это время для подведения итогов, смелых начинаний и всех возможных видов отдыха. Вот что в полнолуние лучше не делать:

  • наводить чистоту в доме;
  • заниматься бытовыми делами;
  • проводить обряды чистки дома (это очень опасно);
  • мыть полы;
  • стирать вещи;
  • проводить косметические процедуры;
  • планово посещать врача.

Лунный календарь 2025: Благоприятные дни для стрижки

Лунный календарь стрижек на январь 2025 года советует постричь волосы 16 или 17 января. Фото © «Шедеврум»

Лунный календарь стрижек на январь 2025 года советует постричь волосы 16 или 17 января. Фото © «Шедеврум»

Лунный календарь стрижек на январь 2025 предлагает несколько благоприятных дней — 3-е, 9-е, 10-е, 16-е, 17-е, 20-е, 28-е и 30-е числа. Если вы хотите, чтобы волосы после стрижки больше отросли, то вам отлично подойдут 3-е, 9-е, 10-е и 30 января. Если ваши цели — замедление роста волос и их укрепление, то планируйте поход к парикмахеру на 16-е, 17-е, 20-е и 28 января. Лунный календарь стрижек позаботится о том, чтобы ваши волосы всегда были красивыми, ухоженными и радовали вас и окружающих.

Это был лунный календарь на январь 2025 года. Последуйте этим простым советам и сами увидите, как январь пройдёт в веселье, лёгкости и радости. А если вас интересуют другие прогнозы на 2025 год, то почитайте, каким животным 2025 год Змеи по китайскому гороскопу покажется очень трудным.

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Как использовать магию старого Нового года, чтобы изменить свою жизнь в 2025 году
Авторы
Любовь Свободная
Любовь Свободная
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