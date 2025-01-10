Как использовать магию старого Нового года, чтобы изменить свою жизнь в 2025 году

Старый Новый год — это уникальный праздник, который олицетворяет переход от одного года к другому по старому стилю. Этот день наполнен энергетикой возможностей, надежд и мечтаний. Многие из нас связывают народные традиции с определёнными ритуалами, которые помогают привлечь желаемое. В 2025 году старый Новый год становится особенно значимым моментом, когда вы можете изменить свою жизнь к лучшему. В этой статье мы рассмотрим, как именно можно использовать магию старого Нового года, чтобы привлечь любовь, богатство, удачу, счастье и успех.

Ритуал для привлечения любви в старый Новый год

Как привлечь любовь в ночь с 13 на 14 января 2025 года. Фото © «Шедеврум»

Любовь — это одна из самых сильных энергий во Вселенной. Чтобы привлечь её в свою жизнь, воспользуйтесь следующим ритуалом на старый Новый год. Но для начала возьмите: красные или розовые свечи (символ страсти и любви);

лист бумаги и ручку;

мелкие украшения или розы.

Вечером 13 января создайте в своём доме атмосферу уюта. Зажгите свечи и поставьте их на стол. На листе бумаги напишите свои желания о любви: что представляете, как вы хотите себя чувствовать рядом с любимым человеком. Затем сложите лист вчетверо и положите под свечи. Визуализируйте свою любовь, представляя, как она приходит в вашу жизнь, и произнесите заговор: «Я открыта для любви, пусть она придёт ко мне с этой вечерней свечой». После завершения ритуала уберите свечи в безопасное место. Вы можете спрятать лист или положить его на ночь под подушку.

Как 13 января привлечь богатство

Ритуалы на богатство в старый Новый год. Фото © «Шедеврум»

В ночь с 13 на 14 января, в старый Новый год, можно провести простой, но эффективный ритуал для привлечения богатства. Для этого понадобится несколько монет (лучше жёлтых металлов — золота или латуни), зелёная свеча и небольшая ёмкость, например красивая чашка или пиала.

Перед началом ритуала необходимо очистить пространство: проветрить комнату и убрать всё лишнее. Затем зажгите зелёную свечу. Положите монеты в ёмкость. Потом, глядя на монеты и пламя свечи, представьте, как в вашу жизнь приходят деньги, как исполняются все желания, связанные с финансовым благополучием. Визуализируйте конкретные образы: новый дом, долгожданную покупку, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Проговорите вслух свои намерения, чётко и ясно сформулировав финансовые цели. Необходимо говорить от первого лица, например: «Я привлекаю в свою жизнь достаток и процветание. Я легко и свободно распоряжаюсь деньгами. Мои финансовые дела процветают». После этого оставьте монеты в чашке на ночь рядом со свечой, пусть свеча догорит до конца. Утром монеты можно положить в кошелёк как талисман, привлекая деньги в течение года.

Привлечение удачи в 2025 год: ритуал

Что сделать на старый Новый год, чтобы привлечь в 2025 год удачу. Фото © «Шедеврум»

Удача — это то, что открывает двери к новым возможностям. Чтобы сделать этот аспект своей жизни более активным, проведите следующий ритуал. Для него понадобится жёлтая свеча, соль, сахар и лист бумаги.

Как провести ритуал: Вечером зажгите жёлтую свечу. На столе разместите кружку с солью и сахаром, символизирующие баланс.

Напишите на бумаге, в какой сфере вы хотите привлечь удачу: работа, учёба, отношения и т.д.

Чередуйте небольшие щепотки соли и сахара над бумагой, произнося при этом: «Удача, доходи ко мне, я готов(а) тебя принять».

После завершения ритуала уберите всё в герметичный контейнер, храните его как символ уверенности в удаче.

Как в старый Новый год привлечь в жизнь счастье

Старый Новый год 2025: 5 ритуалов, чтобы улучшить жизнь в 2025 году. Фото © «Шедеврум»

Счастье — это внутреннее состояние, которое можно разбудить с помощью положительной энергии. В старый Новый год, в ночь с 13 на 14 января, можно провести ритуал привлечения счастья, используя силу символов и намерения. Этот обряд не требует сложных предметов, основное — ваше искреннее желание и вера.

Вам понадобится: Лист бумаги и ручка, чтобы написать на бумаге всё то, что вы хотите привлечь в жизнь в 2025 году. Например, удачу в делах, новые знакомства, творческий успех, здоровье, любовь — всё, что ассоциируется у вас со счастьем. Пишите намерения конкретно, например «я счастлива в новых отношениях», «перешёл на новое место работы и там счастлив».

Красная нить — этот цвет символизирует энергию, страсть и удачу.

Свеча (желательно красная или жёлтая), которая символизирует свет и энергию намерения.

Перед ритуалом проветрите комнату, создайте спокойную атмосферу. Также заранее запишите на бумаге ваши желания, чётко и ясно формулируя каждое из них. Как потом проводить ритуал:

Аккуратно сверните бумагу с написанными желаниями и перевяжите её красной нитью. При этом визуализируйте, как нить связывает загаданное с энергией счастья. Зажгите свечу и поставьте её рядом со связанным листком. Закройте глаза и представьте, как ваши желания исполняются. Прочувствуйте эмоции радости и успеха. Почувствуйте, как счастье наполняет вас. Вслух или про себя произнесите: «Я открываю свою жизнь для счастья и благополучия. Мои желания исполняются. Я благодарен за всё хорошее, что приходит в мою жизнь». Оставьте свечу догорать. Связанный листок с желаниями храните в укромном месте до следующего старого Нового года.

Ритуал на старый Новый год для привлечения успеха

Старый Новый год: как колдовать в ночь с 13 на 14 января. Фото © «Шедеврум»

В ночь на старый Новый год, с 13 на 14 января, можно провести ритуал, направленный на привлечение успеха в делах. Он сочетает в себе символические действия и визуализацию, усиливая намерение достичь профессиональных высот.

Вам понадобится: Зелёная свеча — именно этот цвет ассоциируется с ростом, процветанием и финансовым благополучием, что тесно связано с успехом в делах.

Лист бумаги и ручка для записи целей и планов.

Камень (желательно гладкий, тёмно-зелёного или коричневого цвета). Он символизирует прочную основу для будущих успехов. Можно использовать любой камень, который нравится и ассоциируется с силой и стабильностью.

Маленькая шкатулка или мешочек из натуральной ткани (лён, хлопок), чтобы положить после обряда туда камень и записку.

Перед проведением ритуала создайте спокойную атмосферу. Уберите всё лишнее, проветрите помещение. Лучше проводить обряд в одиночестве. Напишите на бумаге чёткие и конкретные цели, связанные с вашим профессиональным успехом. Не пишите общих фраз, а сформулируйте конкретные задачи, например «Получить повышение в 2025 году», «Заключить выгодный контракт в первом квартале», «Запустить успешный проект до конца весны 2025 года».

Затем зажгите зелёную свечу. Положите записку со своими целями рядом. Держите камень в руке, представляя, как он впитывает ваши намерения. Проговорите вслух свои цели, добавляя фразы, усиливающие намерение, например: «Этот камень — символ моего успеха. Я достигаю всех своих целей. Я уверен в своих силах и способностях».

После того как свеча немного прогорит, спрячьте записку с целями и камень в мешочек или шкатулку. Положите их в укромное место. В течение 2025 года периодически доставайте камень и перечитывайте свои цели. Это будет напоминанием о ваших намерениях и поддержит уверенность.

Как сделать так, чтобы старый Новый год исполнил все мечты. Фото © «Шедеврум»