Тест: Вам запрещено ездить на метро, если не отгадаете, из каких стран эти 7 станций
10 января 1863 года в Лондоне открылась первая в истории линия метро, и вот уже более 160 лет этот вид транспорта спасает нас ежедневно! Слабо отличить отечественные станции подземки от заморских?
Метро — это не просто удобный способ передвижения по городу, это целая подземная вселенная, отражающая культуру, исторические события и уникальный стиль каждой страны. Станции нередко превращаются в настоящие произведения искусства: от изысканной архитектуры до удивительного оформления, которое рассказывает о местных традициях, великих деятелях и ключевых этапах в жизни. Каждый день миллионы людей проходят мимо мозаик, фресок и важных деталей, порой не замечая той красоты, которая окружает их во время привычной поездки. Но сегодня виртуальный поезд провезёт вас через станции с разных уголков планеты, вам останется только угадать страну!
В любых общественных местах всегда нужно быть начеку, но мужчинам с этими именами нужно быть предельно осторожными: 2025 год принесёт испытания. Несмотря на начало рабочих будней, праздничная атмосфера всё ещё царит в воздухе, ведь скоро старый Новый год. Рассказали, как появился праздник и что запрещено делать в этот день, в новом материале.
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