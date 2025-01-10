Тест: Вам запрещено ездить на метро, если не отгадаете, из каких стран эти 7 станций

Метро — это не просто удобный способ передвижения по городу, это целая подземная вселенная, отражающая культуру, исторические события и уникальный стиль каждой страны. Станции нередко превращаются в настоящие произведения искусства: от изысканной архитектуры до удивительного оформления, которое рассказывает о местных традициях, великих деятелях и ключевых этапах в жизни. Каждый день миллионы людей проходят мимо мозаик, фресок и важных деталей, порой не замечая той красоты, которая окружает их во время привычной поездки. Но сегодня виртуальный поезд провезёт вас через станции с разных уголков планеты, вам останется только угадать страну!