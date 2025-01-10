От ясновидящей до учёных: Кто предсказывал Америке стихийные бедствия в 2025 году

В Калифорнии трое суток не утихают лесные пожары. Они рискуют стать не только самыми масштабными за всю историю штата, но ещё и самыми дорогостоящими: стихийное бедствие бушует в самых богатых частях Лос-Анджелеса, сгорели уже целые районы не просто дорогой, а очень дорогой недвижимости. Предварительный ущерб оценивается в 57 миллиардов долларов, и он точно будет расти. Особняков лишились такие всемирно известные особы, как Леонардо Ди Каприо и Пэрис Хилтон. Кроме них голливудские резиденции потеряли Энтони Хопкинс, Том Хэнкс, Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер. Рассказываем, кто предупреждал власти и знаменитостей о природных катаклизмах на Американском континенте.

Предсказание Ванги о пожарах в США

Знаменитая прорицательница Ванга предсказывала Америке землетрясения. Обложка © YouTube / ТЕОРИЯ ВСЕГО

У Ванги найдётся своё предсказание на каждый год. И 2025-й — не исключение. Прорицательница видела множество природных катаклизмов и катастроф. В особенности они должны были захватить именно Америку: по словам Ванги, в первой половине XXI века часть США должна вовсе уйти под воду вследствие сильного землетрясения. Кто знает, может быть, нынешние пожары в Калифорнии — как раз зловещий предвестник этого события? И кстати, землетрясение Ванга предсказывала как раз на западном побережье континента, то есть именно в Калифорнии.

Нострадамус и пророчества на 2025 год

Мишель Нострадамус предсказал Америке победу Трампа на выборах и пожары в Калифорнии. Фото © Wikipedia / Сезар де Нотр-Дам

Это прозвучит очень странно, но Мишель Нострадамус действительно мог предугадать результаты выборов президента США в 2024 году. Мы обнаружили у него интереснейший катрен, в котором, кстати, упоминаются и пожары: «То, чего не смогли довершить железо и пламя, Будет сделано мягкими словами на совете, Король будет мечтать о передышке и сне, Чтобы не было больше врага, пожаров, крови на войне».

Очень напоминает ситуацию, в которой сейчас оказался Байден: пора отдавать бразды правления новому президенту, выбранному фактически на общенародном совете, и этот непростой период транзита власти сопровождается беспрецедентными пожарами. Здесь же можно вспомнить войны, которые происходили с участием США, например, в Афганистане, завершившуюся де-факто поражением Америки. При этом пожары бушуют в самом «логове разврата», то есть в наиболее либеральном штате западного побережья. Как будто действительно небесная кара коснулась всего того неолиберального сумасшествия, которое мы можем наблюдать в последние годы в западных странах.

Провидец Николай

Донбасский провидец Николай предсказывает Америке инфляцию. Фото © Кадр сюжета НТВ «Слепой, как Ванга» / ntv.ru

Слепого донбасского предсказателя Николая уже сейчас сравнивают с Вангой. И дело не только в инвалидности: его предсказания тоже сбываются на удивление точно. Если Ванга смогла предсказать сближение России с Китаем и многополярный мир, в котором будет покончено с гегемонией Штатов, то Николай предрёк масштабные пожары в Калифорнии и возможное обесценивание доллара. Который, по его словам, утратит влияние на рынке до такой степени, что заветные купюры с портретами американских президентов буквально будут валяться на дороге как никому не нужные бумажки.

Предсказания Владимира Жириновского для США на 2025 год

Владимир Жириновский предсказал Америке потоп. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Покойный Владимир Вольфович, как оказалось, тоже предвещал Америке природный катаклизм. Правда, в его версии это были не пожары, а потоп. В 2023 году, обращаясь к Джорджу Бушу, Жириновский обещал, что США на 24 часа погрузятся под воду. Пока что мы можем наблюдать диаметрально противоположное явление, но те финансовые убытки, которые оно принесёт государству дяди Сэма, по своей силе напоминают сильнейшее цунами, от которого хвалёная американская экономика довольно долго не сможет оправиться.

Учёные-климатологи и предсказания для Америки

И даже американские климатологи уверены, что Калифорнию скоро затопит! Фото © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Парадоксально, но мнение климатологов из Национального центра атмосферных исследований в США совпадает с мнением Владимира Жириновского. Ещё в 2022 году они предупреждали: вероятность наводнения в Калифорнии выросла на 300%. При этом в прогнозах учёных встречается термин «меганаводнение», то есть стихия, которая может буквально смыть целый штат. Климатологи связывают высокую вероятность именно такого природного катаклизма с лесными пожарами, которые происходят за океаном всё чаще. В этот раз пожары уничтожают квадратные километры самой дорогой недвижимости мира и сопровождаются ужасающими человеческими жертвами. Посмотрим, насколько хорошо с этим справится президент, который упрекал нашу страну в том, что в России, мол, горит тундра.