5 рабочих схем, как восстановить режим сна после праздников и не засыпать под утро

Праздники — это марафон еды, общения и бессонных ночей. Но, когда гирлянды убраны, а шампанское допито, организм продолжает спрашивать: «А что теперь делать со сном?» Если вы чувствуете себя в режиме «хронический зомби», пора взять ситуацию под контроль. Ловите пять рабочих схем, которые помогут вернуть адекватное расписание сна. Работают, проверено на людях!

1. Выравниваем время подъёма

Как быстро восстановить режим сна после праздников. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Начинать нужно с утра, а не с вечера. Пусть вас не обманывает желание поспать ещё «пять минут» — будильник должен звонить строго в одно и то же время. Да, это больно. Да, это работает. Даже если вы легли поздно, поднимайтесь вовремя. Через несколько дней организм сам попросит лечь пораньше. Если совсем тяжко, воспользуйтесь лайфхаком: выставьте будильник в другой комнате. Желание не дать соседям или домочадцам услышать звонок творит чудеса.

2. Без света вечером, побольше света утром

Советы по нормализации сна после новогодних каникул. Фото © Shutterstock / FOTODOM / oatawa

Свет — главный дирижёр ваших биоритмов. Утром открывайте шторы, включайте свет, выходите на улицу. Чем ярче начало дня, тем быстрее тело перестроится на новый график. А вот вечером, напротив, минимизируйте свет: уберите яркие лампы, включите тёплую подсветку. И не забывайте о гаджетах. Экран смартфона в 23:00 — это не «расслабиться перед сном», а вызов на бессонную дуэль. Включите ночной режим, а лучше — спрячьте телефон подальше.

3. Ужин без перегруза

Эффективные методы восстановления сна после праздников. Фото © Shutterstock / FOTODOM / My Ocean Production

Еда напрямую влияет на качество сна. Плотный ужин с тремя заходами и десертом — плохая идея. Организм вместо отдыха будет пытаться переварить ваше кулинарное безумие. Золотое правило: ужинаем за три часа до сна, выбираем что-то лёгкое.

Если перед сном всё-таки хочется перекусить, отдайте предпочтение банану, горсти орехов или стакану тёплого молока. Это не только безопасно для талии, но и помогает расслабиться.

4. Ритуалы перед сном

Как вернуть здоровый сон после праздничных ночей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Сон — это привычка. Если повторять одинаковые действия каждый вечер, мозг начнёт воспринимать их как сигнал: «Пора в кровать». Придумайте свой ритуал. Это может быть тёплый душ, чтение книги или медитация. Но помните: ритуалы работают только тогда, когда вы делаете их регулярно. И никаких «ещё одну серию» или «пять минут в соцсетях». Сериал подождёт — сон важнее.

5. Минимизируем стресс

Пять шагов к нормализации режима сна после праздников. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yaroslav Astakhov

После праздников часто накрывает тревогой: столько дел, работы, задач. В итоге лежишь в кровати и думаешь обо всём сразу. Здесь поможет простая техника: перед сном запишите все мысли и планы на следующий день. Это освободит голову и позволит быстрее расслабиться. Ещё один трюк — дыхательные упражнения. Попробуйте метод «4–7–8»: вдох на четыре счёта, задержка дыхания — на семь, выдох — на восемь. Повторите несколько раз. Спокойствие и сон гарантированы.