На Ямале морж превратился в «лежачего полицейского» и перегородил трассу
В Ямале морж выполз на трассу и перекрыл движение автомобилистам
В ЯНАО морж очутился на трассе, ведущей в посёлок Сабетта Ямальского района. Ластоногий разлёгся на полосе, став помехой для автомобилей. Чтобы убрать необычное препятствие, пришлось вызывать экстренные службы.
Морж выполз на трассу на Ямале. Видео © VK / Мой Яр-Сале
На кадрах, опубликованных в сообществе «Мой Яр-Сале», действительно виден морж, который вальяжно развалился посреди дороги. «Прилёг отдохнуть. Видимо, устал», — комментируют видео ямальцы.
Ранее Life.ru писал, что в Норвегии туриста оштрафовали за беспокойство моржа. Мужчина хотел сфотографировать отдыхавшее на льдине животное поближе, чем нарушил его покой. Размер штрафа составил 12,5 тысячи норвежских крон (почти 105 тысяч рублей по нынешнему курсу).
Shutterstock / FOTODOM / GTW