На Ямале морж превратился в «лежачего полицейского» и перегородил трассу

В ЯНАО морж очутился на трассе, ведущей в посёлок Сабетта Ямальского района. Ластоногий разлёгся на полосе, став помехой для автомобилей. Чтобы убрать необычное препятствие, пришлось вызывать экстренные службы.

Морж выполз на трассу на Ямале. Видео © VK / Мой Яр-Сале

На кадрах, опубликованных в сообществе «Мой Яр-Сале», действительно виден морж, который вальяжно развалился посреди дороги. «Прилёг отдохнуть. Видимо, устал», — комментируют видео ямальцы.