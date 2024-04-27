Хотел поближе сфотографировать: В Норвегии туриста оштрафовали за беспокойство моржа

На Шпицбергене оштрафовали туриста, который потревожил моржа, чтобы поближе сфотографировать его. Об этом пишет VG.

"Мужчина был оштрафован на 12,5 тысячи норвежских крон (почти 105 тысяч рублей по нынешнему курсу. — Прим. Life.ru )", — указывает газета.

В тот момент млекопитающее лежало на льдине. Приблизившись к нему, турист нарушил закон об охране окружающей среды Шпицбергена, согласно которому передвижение по северному архипелагу не должно беспокоить его фауну. Мужчина не стал оспаривать штраф.