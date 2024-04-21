В Петербурге девочка подвешивала пуделя за ошейник во время прогулки

В Санкт-Петербурге маленькая владелица пуделя буквально издевалась над питомцем прямо на улице. Девочка таскала и подвешивала собаку за ошейник. Момент инцидента сняли на видео, сообщает "Mash на Мойке".

В Петербурге маленькая владелица пуделя таскала питомца и подвешивала за ошейник. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Всё случилось во дворе дома, расположенного на улице Адмирала Трибуца. Чем было вызвано такое агрессивное поведение девочки по отношению к беззащитному животному, пока не известно. Кадры с издевательствами над животным попали в чат жильцов. Там резко осудили поведение девочки. Кроме того, родители героини ролика тоже увидели жуткие кадры и пообещали разобраться с дочерью.