Пришёл в ярость из-за клички: Россиянина арестовали за расправу над попугаем на глазах у детей

Жителя Выборгского района Ленинградской области арестовали на десять суток за расправу над попугаем на глазах у детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Расправившийся с попугаем отец вместе с сыном. Фото © Telegram / "Mash на Мойке"

"В полицию Выборгского района Ленобласти обратилась женщина с просьбой привлечь к ответственности её бывшего 36-летнего супруга, который 10 февраля в посёлке Первомайское, в квартире на улице Ивана Чернявского, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко расправился с их домашним попугаем", — говорится в сообщении ведомства.

Выяснилось, что старший сын женщины от другого брака подарил пятилетней девочке попугая породы корелла на день рождения. Агрессивный мужчина (уроженец Кении) требовал назвать питомца в честь его родины, однако именинница уже твёрдо решила, что даст кличку Россия. Отец вышел из себя, бросился к клетке и растерзал бедную птицу, уточняет телеграм-канал "Mash на Мойке".

Женщина уточнила, что находится с мужем в разводе, но по некоторым причинам он ещё живёт с семьёй. Свидетелями расправы стали дети супругов, одному из которых три года, второму — пять лет. В пресс-службе регионального главка МВД добавили, что в ближайшее время будет решён вопрос о привлечении уроженца Кении к уголовной ответственности по факту жестокого обращения с животными.