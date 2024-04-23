Слонёнок с мамой превратили автомойку во Владикавказе в аквапарк

Во Владикавказе устроили водные процедуры для слоновьего клана на автомойке. Жителям удалось увидеть бесплатное уличное представление с танцами слонов и брызгами воды из хоботов. Об этом сообщает SHOT.

Семейство слонов принимает душ на автомойке. Видео © Telegram / SHOT

Столицу Северной Осетии посетил цирк слонов, руководству которого потребовалось хорошенько помыть своих звёздных артистов — 37-летнюю слониху и её 16-летнюю дочку. Принять у себя таких необычных клиентов согласились лишь на одной автомойке — на улице Грибоедова.

Слонёнок обвил хвостик своей мамы хоботом, и семейство осторожно зашло в бокс. Слоны, проявляя достойное воспитание, вели себя спокойно во время мытья, а зрители на улице были рады встретить такое редкое зрелище.