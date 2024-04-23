Слонёнок с мамой превратили автомойку во Владикавказе в аквапарк
Руководство цирка искупало слонов на автомойке во Владикавказе
Слонёнок с мамой моются на автомойке во Владикавказе. Обложка © Telegram / SHOT
Во Владикавказе устроили водные процедуры для слоновьего клана на автомойке. Жителям удалось увидеть бесплатное уличное представление с танцами слонов и брызгами воды из хоботов. Об этом сообщает SHOT.
Семейство слонов принимает душ на автомойке. Видео © Telegram / SHOT
Столицу Северной Осетии посетил цирк слонов, руководству которого потребовалось хорошенько помыть своих звёздных артистов — 37-летнюю слониху и её 16-летнюю дочку. Принять у себя таких необычных клиентов согласились лишь на одной автомойке — на улице Грибоедова.
Слонёнок обвил хвостик своей мамы хоботом, и семейство осторожно зашло в бокс. Слоны, проявляя достойное воспитание, вели себя спокойно во время мытья, а зрители на улице были рады встретить такое редкое зрелище.
Удивляет спокойствие слонов, для которых мытьё на автомойке, вероятно, также случилось впервые. Однако не все животные боятся неизвестности, а некоторые даже стремятся к ней, проявляя особенное любопытство. Например, в Октябрьском округе Приморья появился дикий леопард, который ранее никогда не бывал в этих землях. Пятнистый хищник покинул родное гнездо, уйдя от него на десятки километров в направлении севера.