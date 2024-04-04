Слон опрокинул фургон с участниками сафари в Замбии и убил 80-летнюю туристку The Mirror: Американка погибла во время нападения слона на туристов в Замбии 4 апреля, 08:06 Слон атаковал туристов в Африке. Обложка © Freepik / wirestock

В Замбии слон атаковал фургон с туристами, которые совершали сафари в национальном парке "Кафуэ", в результате нападения скончалась пенсионерка из США. Об этом сообщает The Mirror.

Слон атаковал туристов в Африке. Обложка © Х / Gina

30 марта гид повёз шестерых туристов посмотреть африканских животных, организатором тура стала компания Wilderness Safaris. Внезапно один из слонов бросился в погоню за грузовиком. Туристы продолжали спокойно снимать его на телефон. В этот момент слон вплотную подошёл к фургону и хоботом опрокинул его.

Участники сафари получили лёгкие травмы, но 80-летняя американка серьёзно пострадала от бивня животного. Врачи не смогли спасти женщину. Туристы обвинили водителя-гида в том, что он остановил машину, дав тем самым животному подойти ближе. Однако в руководстве Wilderness Safaris заявили, что вины их сотрудника нет. Он якобы вовсе не хотел пощекотать нервы туристов, а притормозил из-за густой растительности на дороге, что помешало быстро уехать от рассерженного слона.

Ранее сообщалось, что в Индии слон схватил хоботом туристку из России, раскрутил её и откинул в сторону, у пострадавшей диагностирован перелом ноги, также травмирован сам погонщик животного.

Авторы Татьяна Миссуми