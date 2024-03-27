Куда летит H5N1: Учёные встревожены гибелью животных от загадочного вируса в Антарктиде Больше всего эпидемиологов интересует не очень понятная схема распространения инфекции и особенности течения болезни у заражённых животных. 26 марта, 21:41 Учёные встревожены гибелью животных от загадочного вируса в Антарктиде. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

На самом деле это вирус в целом всемирно известный — собственно говоря, птичий грипп, а если полностью: высокопатогенный птичий грипп H5N1. По данным ВОЗ, с 2003 по 2023 год в мире зафиксировано 873 случая заражения им человека. Это немного, но, с другой стороны, 458 из этих заболевших (то есть больше половины) скончались. А больше всего вирусологи опасаются смешения этого птичьего гриппа с какой-нибудь разновидностью человеческого: такой гибрид получит огромную свободу распространения и способен вызвать пандемию.

Вообще-то впервые птичий грипп обнаружили ещё в 1959 году в Шотландии, но это был другой штамм, а та разновидность, которая доминирует сейчас, родом из азиатских стран и стала распространяться оттуда по миру с конца 90-х – начала 2000-х. А в 2020 году, когда мир потряс ковид, на генетическом древе H5N1 была обнаружена особо опасная ветвь: клада 2.3.4.4b. В Южной Америке этот грипп погубил 600 тысяч морских птиц и 60 тысяч морских млекопитающих. В Северной Америке из-за этой болезни фермерам пришлось забить 82 миллиона домашних птиц.

Осенью 2023 года H5N1 обнаружили недалеко от Антарктиды — на Фолклендских островах, острове Южная Георгия. Там нашли погибших от H5N1 поморников, морских чаек, морских слонов, папуасских пингвинов, морских котиков. А по недавно опубликованным данным, вирус был обнаружен уже непосредственно на Южном континенте, вблизи аргентинской научной станции "Примавера" на Антарктическом полуострове. Там H5N1 был выявлен в образцах из тел двух мёртвых поморников.

В Антарктической службе Британии отметили, что вирус "загадочен". Учёных заинтересовало, что в разных местах почему-то больше заражаются разные животные. Более того, не всегда одинаково протекает болезнь. К примеру, на острове Бигль (тоже возле Антарктиды) H5N1 обнаружили у семи отловленных для исследования пингвинов Адели, но при этом животные чувствовали себя нормально, они не были больными. И то же самое оказалось с антарктическими бакланами.

Антарктический синеглазый баклан. Фото © Wikipedia / Samuel Blanc

С одной стороны, для самих животных бессимптомное течение инфекции — это хорошо, а вот с точки зрения эпидемиологии это тревожно: когда заражённые вирусом животные не погибают и не болеют, они разносят инфекцию. Антарктические бакланы в основном обитают на родном материке, но видели их в том числе и в Бразилии, то есть они могут очень далеко мигрировать. Пока единственным не "охваченным" H5N1 континентом остаётся Австралия. Но есть опасения, что перелётные птицы могут доставить его и туда через море Росса.

Исследователи подчёркивают, что работали с образцами животных с максимальным соблюдением мер безопасности и тем не менее не могут полностью исключать возможности заражения. Поэтому им сейчас очень не хватает оборудования для быстрого обнаружения инфекции.

Авторы Адель Романенкова