Зомби-вирусы: Размороженные в Сибири древние патогены оказались способны заражать

Извлечённые из многолетней мерзлоты в России доисторические вирусы оказались способны вызывать болезнь, пишет издание Viruses. Сообщается, что международная команда учёных выделила 13 патогенов из образцов мерзлотной почвы, останков шерстистого мамонта и древнего волка. Эти образцы собрали в Сибири, на Камчатке и у берегов реки Лены. Отмечается, что вирусы в них провели в неактивном состоянии от 27 до 48,5 тысячи лет.

По опубликованным данным, исследователи сначала поместили вирусы в благоприятную среду и благополучно "оживили", а затем предоставили им возможность вернуться к своему паразитическому образу жизни. Учёные подчеркнули, что в ходе этого опыта они не работали с организмами, способными заразить человека. Исследователи выбрали только вирусы амёб. При этом вирусологи признались, что не питали особых надежд на возобновление полноценной деятельности столь древних существ. Тем не менее доисторические подопытные вирусы успешно заразили амёб.

Вирусы, извлеченные из образцов в вечной мерзлоте. Фото © MDPI