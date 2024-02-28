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Взбешённый слон раскрутил хоботом и едва не растоптал россиянку в Индии

Российская туристка получила перелом ноги после катания на слоне в Индии

28 февраля, 11:45
В Индии слон сбросил россиянку. Обложка © Shutterstock

В Индии слон сбросил россиянку. Обложка © Shutterstock

В Индии слон схватил хоботом туристку из России, раскрутил её и откинул в сторону, у пострадавшей диагностирован перелом ноги, также травмирован сам погонщик животного. Об этом сообщает Daily Mail.

Слон сбросил туристку из России в Индии. Видео © Х / Peta India

Инцидент произошёл в городе Джайпуре 13 февраля. Слон Гури отказался пускать россиянку в седло, установленное на его спине, и сбросил её на землю. Подоспевшие очевидцы едва успели оттащить женщину, чтобы животное не растоптало её. Погонщик тоже пострадал после того, как слон оттолкнул его. Затем Гури попытался сбежать.

Туристку госпитализировали с переломом ноги. По словам свидетелей случившегося, слон весь день работал на жаре, под самым солнцем, а местные законы мало защищают животных, которых бизнесмены используют для развлечения иностранцев.

Находка в доме пролила свет на мистическую гибель пары из России в Индии
Находка в доме пролила свет на мистическую гибель пары из России в Индии

Ранее сообщалось, что круизный лайнер Norwegian Dawn, который прибыл на Маврикий с Мадагаскара, поместили на карантин. На борту у 15 человек появились признаки холеры. При этом россияне на Маврикии тоже стали жаловаться на симптомы этого заболевания: температуру, рвоту и диарею. Роспотребнадзор уже заявил, что следит за ситуацией на круизном судне Norwegian Dawn.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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