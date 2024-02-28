Взбешённый слон раскрутил хоботом и едва не растоптал россиянку в Индии
Российская туристка получила перелом ноги после катания на слоне в Индии
В Индии слон сбросил россиянку. Обложка © Shutterstock
В Индии слон схватил хоботом туристку из России, раскрутил её и откинул в сторону, у пострадавшей диагностирован перелом ноги, также травмирован сам погонщик животного. Об этом сообщает Daily Mail.
Слон сбросил туристку из России в Индии. Видео © Х / Peta India
Инцидент произошёл в городе Джайпуре 13 февраля. Слон Гури отказался пускать россиянку в седло, установленное на его спине, и сбросил её на землю. Подоспевшие очевидцы едва успели оттащить женщину, чтобы животное не растоптало её. Погонщик тоже пострадал после того, как слон оттолкнул его. Затем Гури попытался сбежать.
Туристку госпитализировали с переломом ноги. По словам свидетелей случившегося, слон весь день работал на жаре, под самым солнцем, а местные законы мало защищают животных, которых бизнесмены используют для развлечения иностранцев.
Ранее сообщалось, что круизный лайнер Norwegian Dawn, который прибыл на Маврикий с Мадагаскара, поместили на карантин. На борту у 15 человек появились признаки холеры. При этом россияне на Маврикии тоже стали жаловаться на симптомы этого заболевания: температуру, рвоту и диарею. Роспотребнадзор уже заявил, что следит за ситуацией на круизном судне Norwegian Dawn.