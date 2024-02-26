Российские туристы забили тревогу из-за возможной вспышки опасной болезни на Маврикии
Круизный лайнер поместили на карантин на Маврикии из-за возможной вспышки холеры
Российские туристы, которые приехали отдыхать на остров Маврикий, стали жаловаться на симптомы холеры. Люди мучаются от высокой температуры, рвоты и диареи, сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, некоторые туристы считают, что они просто отравились. На фоне таких событий на острове поместили на карантин круизный лайнер Norwegian Dawn, который прибыл на Маврикий с Мадагаскара. Такую длительную остановку корабль был вынужден сделать из-за того, что на борту у 15 человек появились признаки холеры. Медики уже взяли у пациентов анализы. Изначально судно должно было пришвартоваться к берегам французского острова Реюньон, однако тот отказался принимать лайнер. В итоге теперь корабль стоит около берега города Порт-Луи.
Всего на борту Norwegian Dawn находятся 2184 пассажира и 1026 членов экипажа. В настоящее время выясняется, есть ли среди пассажиров российские туристы. К слову, покидать судно всем запретили.
А ранее Life.ru рассказывал о другой эпидемии, которая уже унесла жизнь одной россиянки. Туристы, прилетевшие из России на Шри-Ланку, жалуются на эпидемию лихорадки денге. Число заболевших уже достигает нескольких десятков, большая часть пострадавших находится в больницах Коломбо.
Unsplash / v_labushkin