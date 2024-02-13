ВОЗ забила тревогу: Мир охватывает смертельная болезнь

Всемирная организация здравоохранения продолжает следить за стремительным распространением холеры, которое классифицируется как чрезвычайное. Лишь за январь 2024 года смертельный недуг подхватили 40,9 тысяч человек, 775 из которых скончались.

По данным ВОЗ, бактериальная инфекция фиксировалась в Африке, Америке, Азии и Восточном Средиземноморье. Хуже всего дело обстоит в Замбии и Зимбабве, жители которых чаще всего становятся жертвами холеры. В организации напомнили, что за весь 2023 год было зарегистрировано более 700 тысяч случаев заболевания, в 2022-м — почти 500 тысяч случаев, а в 2021-м — чуть более 220 тысяч.