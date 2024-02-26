Роспотребнадзор отреагировал на вспышку опасной болезни на круизном лайнере у Маврикия

Роспотребнадзор следит за ситуацией на круизном судне Norwegian Dawn у берегов Маврикия, где выявлено неизвестное заболевание. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее стало известно, что на острове поместили на карантин круизный лайнер Norwegian Dawn, который прибыл на Маврикий с Мадагаскара. Такую длительную остановку корабль был вынужден сделать из-за того, что на борту у 15 человек появились признаки холеры. Лайнер вышел в круиз из Кейптауна (ЮАР) и совершал рейс по Южной Африке с заходом на Мадагаскар. При этом судно не допустили на остров Реюньон (заморский регион Франции). Высадка пассажиров отложена до 27 февраля.