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26 февраля, 11:28

Роспотребнадзор отреагировал на вспышку опасной болезни на круизном лайнере у Маврикия

Роспотребнадзор следит за ситуацией с болезнью на лайнере Norwegian Dawn

Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Роспотребнадзор следит за ситуацией на круизном судне Norwegian Dawn у берегов Маврикия, где выявлено неизвестное заболевание. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Роспотребнадзор отслеживает ситуацию в связи с регистрацией заболевания неизвестной этиологии на круизном судне Norwegian Dawn на Маврикии", — говорится в сообщении на сайте федеральной службы.

Там добавили, что для оценки рисков в том числе используется автоматизированная информационная система (АИС) "Периметр".

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Напомним, ранее стало известно, что на острове поместили на карантин круизный лайнер Norwegian Dawn, который прибыл на Маврикий с Мадагаскара. Такую длительную остановку корабль был вынужден сделать из-за того, что на борту у 15 человек появились признаки холеры. Лайнер вышел в круиз из Кейптауна (ЮАР) и совершал рейс по Южной Африке с заходом на Мадагаскар. При этом судно не допустили на остров Реюньон (заморский регион Франции). Высадка пассажиров отложена до 27 февраля.

Никита Никонов
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