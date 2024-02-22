Вирусолог объяснил, как не подхватить опасный вирус денге на отдыхе

Тем россиянам, которые отдыхают на Шри-Ланке, нужно часто пользоваться спреями, а также масками от комаров, чтобы защититься от вируса денге. Об этом предупредил в беседе с "Газетой.ru" профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, говоря о вспышке заболеваемости на острове.

Он пояснил, что вирус денге относится к семейству РНК-содержащих флавивирусов, передающихся комарами. Работает это так: насекомые кусают животных, подхватывают инфекцию, а потом кусают человека, заражая его.

Вирус вызывает не очень выраженную геморрагическую лихорадку, может провоцировать кровоизлияния. Процент летальности хоть и невысок, но возможен. Поэтому нужно держаться подальше от мест, где комаров много. Если же человек считает, что заразился вирусом денге, находясь за рубежом, он должен незамедлительно обратиться к врачу, а до момента встречи не принимать лекарства, чтобы не сбить симптомы заболевания.

"Надо обязательно обращаться к врачам. Также надо помнить, что нельзя принимать противовоспалительные препараты неспецифического действия, такие как аспирин, ибупрофен. Их принимать нельзя, потому что они могут усиливать кровотечение. Если лихорадка приобретёт геморрагический характер, то такие лекарства могут сильно навредить. Но можно применять парацетамол. Специфических лекарств против этого заболевания нет", — заключил Альтштейн.