Регион

Уведомления отключены

18 ноября, 07:02
4196

Находка в доме пролила свет на мистическую гибель пары из России в Индии

Погибшие в Индии российские туристы оставили записку

Российские туристы, тела которых обнаружили на севере Индии, оставили послание с просьбой передать их вещи родным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию штата Химачал-Прадеш.

По данным агентства, мужчина и женщина были найдены в долине реки Парвати в районе населённого пункта Маникаран. При осмотре тел оказалось, что на них присутствуют раны, однако смертельными они не были. При этом в гостевом доме, где проживала пара, обнаружили записку.

"Она написана на английском языке и содержит просьбу передать личные вещи в российское посольство и родственникам", — сообщили в полиции.

Теперь в ситуации разбираются правоохранители. Однако находка доказала, что криминальной составляющей в гибели пары нет.

Россиянин найден мёртвым в Германии после штурма его дома полицией

Россиянин найден мёртвым в Германии после штурма его дома полицией

Напомним, речь идёт о 37-летнем мужчине и 21-летней девушке. Полиция обнаружила погибших в бассейне с горячими источниками в Тегри. Рядом с телами лежали мобильные телефоны и паспорта. Сначала правоохранители считали, что это может быть двойное убийство, однако теперь не исключено, что в деле замешаны наркотики.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
  • Новости
  • Индия
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров