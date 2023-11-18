Находка в доме пролила свет на мистическую гибель пары из России в Индии
Погибшие в Индии российские туристы оставили записку
Российские туристы, тела которых обнаружили на севере Индии, оставили послание с просьбой передать их вещи родным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию штата Химачал-Прадеш.
По данным агентства, мужчина и женщина были найдены в долине реки Парвати в районе населённого пункта Маникаран. При осмотре тел оказалось, что на них присутствуют раны, однако смертельными они не были. При этом в гостевом доме, где проживала пара, обнаружили записку.
"Она написана на английском языке и содержит просьбу передать личные вещи в российское посольство и родственникам", — сообщили в полиции.
Теперь в ситуации разбираются правоохранители. Однако находка доказала, что криминальной составляющей в гибели пары нет.
Напомним, речь идёт о 37-летнем мужчине и 21-летней девушке. Полиция обнаружила погибших в бассейне с горячими источниками в Тегри. Рядом с телами лежали мобильные телефоны и паспорта. Сначала правоохранители считали, что это может быть двойное убийство, однако теперь не исключено, что в деле замешаны наркотики.
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