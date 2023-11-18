Находка в доме пролила свет на мистическую гибель пары из России в Индии

Российские туристы, тела которых обнаружили на севере Индии, оставили послание с просьбой передать их вещи родным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию штата Химачал-Прадеш.

По данным агентства, мужчина и женщина были найдены в долине реки Парвати в районе населённого пункта Маникаран. При осмотре тел оказалось, что на них присутствуют раны, однако смертельными они не были. При этом в гостевом доме, где проживала пара, обнаружили записку.

"Она написана на английском языке и содержит просьбу передать личные вещи в российское посольство и родственникам", — сообщили в полиции.

Теперь в ситуации разбираются правоохранители. Однако находка доказала, что криминальной составляющей в гибели пары нет.