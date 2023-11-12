Россиянин найден мёртвым в Германии после штурма его дома полицией

В Германии мужчина российского происхождения в течение полутора суток не пускал в дом полицию на фоне спора об опеке над детьми, по окончании осады полицейские нашли его мёртвым. О случившемся пишет издание Bild.

10 ноября мужчина забаррикадировался в доме в деревне Фириц (федеральная земля Бранденбург). Вместе с ним там находились жена, брат, трое детей, у нарушителя при себе было оружие, сообщает газета. Как только полицейские подошли к дому, мужчина открыл огонь, но никого не ранил. На агрессивные действия его вынудило решение суда об опеке над детьми, сообщается в материале.

Как говорится в публикации, нарушитель грозился подорвать дом. В ходе осады женщина, брат мужчины и один ребёнок вышли к полиции. Когда правоохранители попали внутрь, отец семейства был мёртв, его тело обнаружили на чердаке. Теперь предстоит выяснить, причастны к его гибели полицейские или мужчина свёл счёты с жизнью.

Журналисты газеты утверждают, что речь идёт о некоем Евгении В., который в соцсетях выкладывал фотографии с оружием и символикой России. В публикации Bild мужчина именуется "поклонником Сталина и каннабиса".