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11 ноября, 17:14

Футбольный матч в Германии прервала массовая драка фанатов и полиции с 30 пострадавшими

Во время матча второй Бундеслиги более 30 человек пострадали из-за беспорядков

В ходе матча второго по силе дивизиона чемпионата Германии по футболу между "Санкт-Паули" и "Ганновером" начались беспорядки на зрительских трибунах, в результате свыше 30 человек получили травмы, среди них есть стражи порядка. Об этом рассказали в полиции Ганновера.

В Германии футбольный матч завершился дракой. Видео © Twitter / CSlodowski90302

Игра состоялась 10 ноября и завершилась со счётом 0:0. Под конец встречи среди зрителей началась драка. Один мужчина пострадал. Тогда полиция решила вмешаться и утихомирить болельщиков, однако те набросились на подоспевших полицейских. Матч на какое-то время был приостановлен.

Уже после игры агрессивные зрители вновь накинулись на правоохранителей, бросая в них камни, пиротехнику и бутылки. Травмы получили 17 полицейских, также пострадавшими числятся 15 фанатов футбола. Информация о задержании пока не публиковалась. Ведётся расследование.

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Обложка ©

Twitter / CSlodowski90302

Татьяна Миссуми
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