Вратарь "Енисея" ударил бол-боя после поражения "Химкам"
Вратарь "Енисея" Ставер получил красную карточку за нападение на бол-боя
Евгений Ставер. Обложка © VK / ФК "Енисей" | Красноярск
Голкиперу красноярского ФК "Енисей" Евгению Ставеру дали красную карточку за то, что он напал на бол-боя после завершения матча Первой лиги против подмосковных "Химок". Встреча проходила сегодня на стадионе команды из Подмосковья "Арена Химки".
Как только раздался финальный свисток, Ставер бросился к бол-бою, на которого разозлился за то, что тот долго не возвращал мяч в игру. Пресечь драку бросились стюарды, персонал команды и арбитр матча. Бол-бой смог убежать от преследователя в помещение под трибунами. Главный арбитр Игорь Низовцев показал рассвирепевшему футболисту красную карточку за агрессивное поведение: тот всё-таки нанёс мальчику удар правой рукой в голову.
Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу "Химок". Ворота противника поразил на 12-й минуте полузащитник Бутта Магомедов.
А в конце сентября стало известно о планах РФС отстранить от футбола на три месяца президента команды "Урал" Григория Иванова после его резких заявлений в адрес судейского состава после матча с "Ростовом". Иванов назвал судейство катастрофой, заявил, что судей надо утопить, и предложил выпустить его на поле с битой, чтобы он мог проломить там кому-нибудь голову.