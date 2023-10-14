Вратарь "Енисея" ударил бол-боя после поражения "Химкам"

Голкиперу красноярского ФК "Енисей" Евгению Ставеру дали красную карточку за то, что он напал на бол-боя после завершения матча Первой лиги против подмосковных "Химок". Встреча проходила сегодня на стадионе команды из Подмосковья "Арена Химки".

Как только раздался финальный свисток, Ставер бросился к бол-бою, на которого разозлился за то, что тот долго не возвращал мяч в игру. Пресечь драку бросились стюарды, персонал команды и арбитр матча. Бол-бой смог убежать от преследователя в помещение под трибунами. Главный арбитр Игорь Низовцев показал рассвирепевшему футболисту красную карточку за агрессивное поведение: тот всё-таки нанёс мальчику удар правой рукой в голову.

Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу "Химок". Ворота противника поразил на 12-й минуте полузащитник Бутта Магомедов.