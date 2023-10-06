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6 октября, 15:02

В Германии раскрыли глаза на масштабы дискриминации русскоговорящего населения

Глава VADAR рассказал в ОБСЕ о дискриминации русскоговорящего населения в ФРГ

Глава Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR), член партии "Альтернатива для Германии" Ульрих Ойме выступил на полях конференции ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения и раскрыл масштабы дискриминации русскоязычного населения ФРГ.

В частности, он указал на факты незаконной конфискации транспорта у россиян, совершающих транзитные поездки в страны Шенгенской зоны через территорию Германии. Ойме отметил, что это не только нарушает "истинную цель санкций — экономическое ограничение России, но также представляет собой очевидное нарушение прав человека и дискриминацию".

Он подчеркнул, что это следует обжаловать в Европейском суде по правам человека, и потребовал немедленно прекратить произвол и вернуть изъятые автомобили.

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Кроме того, Ойме указал на другую важнейшую проблему — поток беженцев, не владеющих языком, в Евросоюз, особенно в Германию. По его словам, это позволяет некоторым из них "беспрепятственно продолжать практиковать те же шаблоны ненависти и насилия, которые они практиковали в своих родных странах".

Политик заявил о недопустимости игнорирования данной проблемы. По его словам, существуют реальные жертвы, которые потеряли по их вине свой бизнес и начали получать угрозы, а также дети, подвергающиеся атакам и преследованиям. Тем временем правоохранительные органы Германии игнорируют это.

"Мы требуем вмешательства ОБСЕ и создания активной службы безопасности со знанием иностранных языков для борьбы с экстремизмом в Интернете. Мы требуем, чтобы буллинг и ненависть в отношении говорящих по-русски граждан и гражданок Германии и ЕС больше не игнорировались. Это затрагивает миллионы людей. Безопасность должна стать приоритетом для всех", заключил политик.

Ранее депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт получил через центральный почтовый ящик парламента ФРГ письмо с угрозами, где также говорилось, что "хороший русский — мёртвый русский". В VADAR назвали это актом терроризма и потребовали от властей жёсткой реакции.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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