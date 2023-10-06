В Германии раскрыли глаза на масштабы дискриминации русскоговорящего населения

Глава Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR), член партии "Альтернатива для Германии" Ульрих Ойме выступил на полях конференции ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения и раскрыл масштабы дискриминации русскоязычного населения ФРГ.

В частности, он указал на факты незаконной конфискации транспорта у россиян, совершающих транзитные поездки в страны Шенгенской зоны через территорию Германии. Ойме отметил, что это не только нарушает "истинную цель санкций — экономическое ограничение России, но также представляет собой очевидное нарушение прав человека и дискриминацию".

Он подчеркнул, что это следует обжаловать в Европейском суде по правам человека, и потребовал немедленно прекратить произвол и вернуть изъятые автомобили.

Кроме того, Ойме указал на другую важнейшую проблему — поток беженцев, не владеющих языком, в Евросоюз, особенно в Германию. По его словам, это позволяет некоторым из них "беспрепятственно продолжать практиковать те же шаблоны ненависти и насилия, которые они практиковали в своих родных странах".

Политик заявил о недопустимости игнорирования данной проблемы. По его словам, существуют реальные жертвы, которые потеряли по их вине свой бизнес и начали получать угрозы, а также дети, подвергающиеся атакам и преследованиям. Тем временем правоохранительные органы Германии игнорируют это.

"Мы требуем вмешательства ОБСЕ и создания активной службы безопасности со знанием иностранных языков для борьбы с экстремизмом в Интернете. Мы требуем, чтобы буллинг и ненависть в отношении говорящих по-русски граждан и гражданок Германии и ЕС больше не игнорировались. Это затрагивает миллионы людей. Безопасность должна стать приоритетом для всех", — заключил политик.