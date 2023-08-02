У кабмина Германии потребовали отозвать команду изымать машины россиян
Депутаты AfD: Власти Германии ставят под угрозу благополучие своих граждан
Депутаты Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" потребовали отмены антироссийских санкций, потому что такая политика ставит под угрозу благополучие граждан ФРГ. Об этом говорится в опубликованном заявлении немецких парламентариев о санкционной политике стран Запада в отношении России.
Соучредитель Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) Ойген Шмидт заявил, что "с юридической точки зрения действия правительства" сомнительны и лишь усугубляют проблему. По его словам, VADAR усилил давление на немецкое правительство в связи с беспрецедентной конфискацией автомобилей с российской регистрацией в ФРГ.
"[Санкции] ставят под угрозу благополучие граждан Германии, поскольку Россия примет ответные меры. Следует опасаться, что вскоре и у немцев в России будут конфисковывать автомобили, например, если они поедут в Калининград на празднование 300-летия Иммануила Канта", — сказал Шмидт, напоминая о самых жёстких мерах в отношении россиян.
Депутат Бундестага отметил и "более глубокий внешнеполитический аспект" — полное уничтожение и так висящих на волоске "человеческих контактов и политического доверия между Германией и Россией". Вместо этого он предложил применять санкции "единообразно и отменять их, если они не достигают своей цели".
Ранее в Центральной справочной Главного управления таможни ФРГ подтвердили, что в Германии начали арестовывать автомобили россиян, на которых они въезжают в страну.
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