Голые тела двух туристов из России нашли в Индии

В Индии нашли мёртвыми двух туристов из России — 37-летнего мужчину и 21-летнюю девушку. Они были обнажёнными, сообщает The Times of India.

"Полиция обнаружила тела, плавающие в бассейне с горячими источниками в Тегри. Рядом лежали мобильные телефоны и паспорта обоих", — пишет издание, уточняя, что инцидент произошёл в долине Парвати в районе Кулу штата Химачал-Прадеш.

Изначально полицейские считали, что это может быть двойное убийство, но теперь склоняются к другим версиям. По их мнению, мужчина и девушка могли свести счёты с жизнью или умереть из-за передозировки наркотиков. Правоохранители сообщили о происшествии в российское посольство.