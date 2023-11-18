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18 ноября, 02:38

Голые тела двух туристов из России нашли в Индии

The Times of India: В Индии найдены тела двух туристов из России

В Индии нашли мёртвыми двух туристов из России — 37-летнего мужчину и 21-летнюю девушку. Они были обнажёнными, сообщает The Times of India.

"Полиция обнаружила тела, плавающие в бассейне с горячими источниками в Тегри. Рядом лежали мобильные телефоны и паспорта обоих", — пишет издание, уточняя, что инцидент произошёл в долине Парвати в районе Кулу штата Химачал-Прадеш.

Изначально полицейские считали, что это может быть двойное убийство, но теперь склоняются к другим версиям. По их мнению, мужчина и девушка могли свести счёты с жизнью или умереть из-за передозировки наркотиков. Правоохранители сообщили о происшествии в российское посольство.

Россиянин найден мёртвым в Германии после штурма его дома полицией

Россиянин найден мёртвым в Германии после штурма его дома полицией

Ранее Лайф писал, что российская альпинистка Оленёва погибла в результате падения в расщелину в Непале. Местные СМИ опубликовали фото её тела посреди белого безмолвия.

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ИТАР-ТАСС / Марина Лысцева

Никита Никонов
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