Зарубежные СМИ опубликовали фото, предположительно, с телом погибшей в Гималаях российской альпинистки Надежды Оленёвой. По данным The Himalayan Times, спасателям не удалось извлечь его после трагедии во время восхождения.

"Команда не смогла извлечь её тело, так как оно было покрыто глубоким свежим снегом", — отметил управляющий директор Himalayan Guides Исвари Паудель.

Тем временем в Федерации альпинизма России сообщили, что поисковые работы прекращены из-за погодных условий и после схода лавин.

"Сегодня утром вертолёт вылетел для эвакуации Нади Оленёвой с Дхаулагири. Во всём районе стояла сильная облачность. Тем не менее пилоту удалось сквозь разрыв в облаках подлететь к месту, где была обнаружена Надежда Оленёва во время поискового рейса", — отметили там.

В федерации уточнили, что накануне начался снегопад, поэтому сошедшие лавины успели засыпать всё так, что рельеф изменился, и увидеть тело погибшей больше не получилось.