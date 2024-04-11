В Приморье выследили дикого леопарда
В Октябрьском округе Приморья появился дикий леопард
Дикий леопард в Приморье. Обложка © Telegram / "Земля леопарда" — дирекция заповедников
В Октябрьском округе Приморья обнаружили дикого дальневосточного леопарда на непривычной для него территории. Об этом сообщила дирекция заповедников "Земля леопарда" в своём телеграм-канале.
В Октябрьском округе Приморья заметили дикого леопарда. Видео © Telegram / "Земля леопарда" — дирекция заповедников
Дикая кошка была найдена на территории, куда раньше эти хищники не забирались — в десятках километров к северу от ядра популяции в национальном парке "Земля леопарда". Учёные, получив наводки от жителей, встречавших леопарда, обнаружили следы и сфотографировали животное с помощью фотоловушки.
"Первопроходец этих земель — молодой расселяющийся самец. Ранее, в 2023 году, он отмечался на "Земле леопарда" котёнком в сопровождении матери. Расстояние между точкой фоторегистрации 2023 года и его новой территорией — 56 км. Сейчас ему от полутора до двух лет", — рассказали сотрудники национального парка.
Ранее в объектив фотоловушки в Приморье попали медведи, почесавшиеся об дерево после пробуждения от зимней спячки. Таким образом эти животные оставляют запаховые метки, которые помогают им обмениваться информацией о виде, поле и возрасте, чтобы создать медвежью семью.