В Приморье выследили дикого леопарда

В Октябрьском округе Приморья обнаружили дикого дальневосточного леопарда на непривычной для него территории. Об этом сообщила дирекция заповедников "Земля леопарда" в своём телеграм-канале.

В Октябрьском округе Приморья заметили дикого леопарда. Видео © Telegram / "Земля леопарда" — дирекция заповедников

Дикая кошка была найдена на территории, куда раньше эти хищники не забирались — в десятках километров к северу от ядра популяции в национальном парке "Земля леопарда". Учёные, получив наводки от жителей, встречавших леопарда, обнаружили следы и сфотографировали животное с помощью фотоловушки.

"Первопроходец этих земель — молодой расселяющийся самец. Ранее, в 2023 году, он отмечался на "Земле леопарда" котёнком в сопровождении матери. Расстояние между точкой фоторегистрации 2023 года и его новой территорией — 56 км. Сейчас ему от полутора до двух лет", — рассказали сотрудники национального парка.