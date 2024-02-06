Амурский тигр пробудил медведя от зимней спячки в заповеднике Хабаровского края

Амурский тигр пробудил от спячки бурого медведя в Большехехцирском заповеднике в Хабаровском крае. Об этом сообщили в дирекции государственных природных заповедников и нацпарков региона "Заповедное Приамурье".

"Обнаружили следы очень крупного медведя. Подобная ситуация среди зимы происходит в тайге крайне редко, поэтому решили протропить след медведя в "пяту" до берлоги и выяснить обстоятельства. <...> Предположительно, медведя поднял из берлоги тигр. Ведь рядом со следами косолапого отчётливо видны отпечатки лап амурского тигра трёхнедельной давности", — сказано в публикации. Участковый госинспектор Сергей Лагутин предположил, что бесцеремонным тигром мог быть крупный самец по кличке Одыр.

На прошедших выходных инспекторам при проверке территории удалось обнаружить входные следы медведя и его временную берлогу, а также место "лёжки" косолапого перед входом в его убежище. В итоге оказалось, что животное не покидало "времянку" — устроилось там и снова спит. При этом в районе замечены следы подхода тигра, которые были оставлены две-три недели назад, но никаких признаков борьбы хищников нет.

У инспекторов такая версия случившегося: тигр нашёл в своих охотничьих угодьях медвежью берлогу и рыком выразил незваному гостю своё неудовольствие. В ответ на это медведь вылез из берлоги и продемонстрировал неприветливому коту свои габариты. На том и порешили.