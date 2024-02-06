Амурский тигр пробудил медведя от зимней спячки в заповеднике Хабаровского края
Амурский тигр пробудил от спячки бурого медведя в Большехехцирском заповеднике в Хабаровском крае. Об этом сообщили в дирекции государственных природных заповедников и нацпарков региона "Заповедное Приамурье".
"Обнаружили следы очень крупного медведя. Подобная ситуация среди зимы происходит в тайге крайне редко, поэтому решили протропить след медведя в "пяту" до берлоги и выяснить обстоятельства. <...> Предположительно, медведя поднял из берлоги тигр. Ведь рядом со следами косолапого отчётливо видны отпечатки лап амурского тигра трёхнедельной давности", — сказано в публикации. Участковый госинспектор Сергей Лагутин предположил, что бесцеремонным тигром мог быть крупный самец по кличке Одыр.
На прошедших выходных инспекторам при проверке территории удалось обнаружить входные следы медведя и его временную берлогу, а также место "лёжки" косолапого перед входом в его убежище. В итоге оказалось, что животное не покидало "времянку" — устроилось там и снова спит. При этом в районе замечены следы подхода тигра, которые были оставлены две-три недели назад, но никаких признаков борьбы хищников нет.
У инспекторов такая версия случившегося: тигр нашёл в своих охотничьих угодьях медвежью берлогу и рыком выразил незваному гостю своё неудовольствие. В ответ на это медведь вылез из берлоги и продемонстрировал неприветливому коту свои габариты. На том и порешили.
Ранее Life.ru сообщал о том, что в Приморском крае удалось поймать уже второго за неделю "конфликтного" амурского тигра. Лишь за это время в Анучинском округе зафиксировали десять нападений на собак. Одна из жертв дикой кошки была растерзана на привязи, когда сторожила дачу.
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