В Приморье выследили растерзавшего собаку тигра-убийцу

В Приморском крае отловили уже второго за неделю "конфликтного" амурского тигра. Об этом сообщило правительство региона в телеграм-канале.

"Ещё одного конфликтного тигра отловили в селе Чернышевка Анучинского округа специалисты охотнадзора. Животное будет доставлено в реабилитационный центр в Алексеевке для дальнейшего обследования", — сказано в публикации местных властей.

Только за неделю в Анучинском округе зафиксировали 10 конфликтных ситуаций с амурскими тиграми, которые нападали на собак. Одна из жертв была растерзана на привязи, когда сторожила дачу. Местным жителям посоветовали закрывать своих питомцев в вольерах и подсобках, напомнив, что присутствие людей там, где расставлены ловушки на тигров, может насторожить этих больших краснокнижных котов.