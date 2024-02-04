В Приморье выследили растерзавшего собаку тигра-убийцу
В Приморье отловили второго за неделю "конфликтного" амурского тигра
Пойманный в Приморском крае амурский тигр. Обложка © t.me / Правительство Приморского края
В Приморском крае отловили уже второго за неделю "конфликтного" амурского тигра. Об этом сообщило правительство региона в телеграм-канале.
"Ещё одного конфликтного тигра отловили в селе Чернышевка Анучинского округа специалисты охотнадзора. Животное будет доставлено в реабилитационный центр в Алексеевке для дальнейшего обследования", — сказано в публикации местных властей.
Только за неделю в Анучинском округе зафиксировали 10 конфликтных ситуаций с амурскими тиграми, которые нападали на собак. Одна из жертв была растерзана на привязи, когда сторожила дачу. Местным жителям посоветовали закрывать своих питомцев в вольерах и подсобках, напомнив, что присутствие людей там, где расставлены ловушки на тигров, может насторожить этих больших краснокнижных котов.
Ранее Life.ru писал о том, что в Приморском крае нашли застреленным краснокнижного амурского тигра. Тушу хищника, охота на которого запрещена, обнаружили расчленённой. Позже следствие установило, что зверь был убит выстрелом под лопатку из гладкоствольного ружья, после чего неизвестные добили его тяжёлым предметом по голове.