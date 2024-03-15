В Приморье попали на видео первые весенние "танцы" проснувшихся медведей

После зимней спячки в Приморье проснулись медведи, которые сразу начали исполнять своеобразные танцы около дерева. Соответствующее видео опубликовали учёные из национального парка "Земля леопарда", получив умилительные кадры с фотоловушек.

Медведи трутся у дерева после выхода из спячки. Видео © Telegram / "Земля леопарда" — дирекция

"Обычно после зимнего сна медведи едят немного, не ходят на дальние расстояния и в целом не очень активны. Однако при виде меточных деревьев они с готовностью подключаются к лесной "социальной сети", — указано в сообщении.

В честь весны "станцевали" два вида медведей — бурый и белогрудый. Хищники оставили запаховые метки и вальяжно почесали спины о ствол дерева. Таким образом косолапые обмениваются информацией о своём виде, поле и возрасте, ищут пару и метят территорию. Самцы первыми вышли разведать обстановку в Приморье, самки с малютками выйдут из берлог позднее, уточнили в учреждении.