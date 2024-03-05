Разжировка: Манул Тимофей из Московского зоопарка похудел к весне (а мы — нет)
Манул Тимофей из Московского зоопарка активно гуляет по вольеру и снижает вес
Манул Тимофей уже вовсю готовится к лету: он худеет и активно гуляет по вольеру. Об этом рассказали в пресс-службе Московского зоопарка, опубликовав мартовские кадры с любимцем публики.
Манул Тимофей из Московского зоопарка активно гуляет по вольеру и снижает вес. Видео © t.me / Moscowzoo_official
Зимой вес этого хищного млекопитающего из семейства кошачьих достигал семи килограммов, а сейчас не превышает и пяти. На прогулку Тимофей выбирается каждый день, но больше всего вероятность увидеть его ближе к вечеру — около 17 часов.
А ранее Life.ru рассказывал о медведе Малыше, который первым проснулся в зоопарке под Омском, чтобы лично встретить весну. Мишку уже осмотрели зоотехники и ветеринары, с косолапым всё хорошо. А в последний день зимы в московский "Аптекарский огород" вернулась первая пара красных уток-огарей. Их можно увидеть на канале возле Выставочной оранжереи, где 2 марта стартовал праздник тюльпанов "Репетиция весны".