Разжировка: Манул Тимофей из Московского зоопарка похудел к весне (а мы — нет)

Манул Тимофей уже вовсю готовится к лету: он худеет и активно гуляет по вольеру. Об этом рассказали в пресс-службе Московского зоопарка, опубликовав мартовские кадры с любимцем публики.

Манул Тимофей из Московского зоопарка активно гуляет по вольеру и снижает вес. Видео © t.me / Moscowzoo_official

Зимой вес этого хищного млекопитающего из семейства кошачьих достигал семи килограммов, а сейчас не превышает и пяти. На прогулку Тимофей выбирается каждый день, но больше всего вероятность увидеть его ближе к вечеру — около 17 часов.