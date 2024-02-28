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"Ну, умна!": Панда Катюша "сбежала" во время уборки в вольере

Московский зоопарк показал побег панды Катюши из вольера, пока ей меняли воду

28 февраля, 17:06
Панда Катюша совершила побег из вольера. Обложка © t.me / Светлана Акулова

Панда Катюша совершила побег из вольера. Обложка © t.me / Светлана Акулова

В Московском зоопарке маленькая панда Катюша продемонстрировала удивительную ловкость и сообразительность, совершив побег, пока ей меняли воду в вольере. Новыми кадрами всеобщей любимицы делится гендиректор учреждения Светлана Акулова.

Панда Катюша совершила побег из вольера. Видео © t.me / Светлана Акулова

"Сбежала, пока киперы меняли воду в поилке. Всё помнит, где есть место для побега. Ну, умна, ну, умна наша Катюша", — подписала она видео.

Малышка уверенно закинула лапу на ограждение, подтянулась и перевалилась на другую сторону. Хотя "побег" получился и не с первого раза, но упрямая Катюша не сдалась и всё-таки взяла преграду штурмом.

Когда Катюшу заберут в Китай: Всё, что известно о маленькой пандочке сегодня
Когда Катюшу заберут в Китай: Всё, что известно о маленькой пандочке сегодня

Напомним, в августе 2023 года у московских панд Жуи и Диндин родилась девочка. Её назвали Катюша, причём имя выбирали путём голосования. За это время малышка сильно окрепла, научилась правильно падать, самостоятельно точить когти и даже получила наказание от мамы. В феврале Катюше исполнилось полгода и она получила "именинную" связку овощей.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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