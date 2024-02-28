"Ну, умна!": Панда Катюша "сбежала" во время уборки в вольере Московский зоопарк показал побег панды Катюши из вольера, пока ей меняли воду 28 февраля, 17:06 Панда Катюша совершила побег из вольера. Обложка © t.me / Светлана Акулова

В Московском зоопарке маленькая панда Катюша продемонстрировала удивительную ловкость и сообразительность, совершив побег, пока ей меняли воду в вольере. Новыми кадрами всеобщей любимицы делится гендиректор учреждения Светлана Акулова.

Панда Катюша совершила побег из вольера. Видео © t.me / Светлана Акулова

"Сбежала, пока киперы меняли воду в поилке. Всё помнит, где есть место для побега. Ну, умна, ну, умна наша Катюша", — подписала она видео.

Малышка уверенно закинула лапу на ограждение, подтянулась и перевалилась на другую сторону. Хотя "побег" получился и не с первого раза, но упрямая Катюша не сдалась и всё-таки взяла преграду штурмом.

Авторы Татьяна Миссуми