Панда Катюша получила "именинную" связку овощей на свои полгода

В Московском зоопарке отмечают полгода со дня рождения панды Катюши. Малышка получила в качестве "именинного торта" связку овощей, выложенную в форме шестёрки. Кадрами поделилась в телеграм-канале гендиректор учреждения Светлана Акулова.

"Катюше исполнилось шесть месяцев. Она получила свою первую морковку и, похоже, поняла, что не только мамино молоко вкусное", — говорится в подписи под видео.

Сначала Катюша обнюхала нарезанные кабачки, бамбук и морковку, после чего вытянула последнюю из связки и принялась смачно жевать. От удовольствия маленькая панда откинулась на спину, но овощ из лап не выпустила. Слаще морковки Катюша ещё ничего не пробовала и, видимо, теперь нашла своё лакомство.