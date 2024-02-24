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Панда Катюша получила "именинную" связку овощей на свои полгода

Московский зоопарк поздравил панду Катюшу, которой исполнилось 6 месяцев

24 февраля, 10:58
Панда Катюша. Обложка © t.me / Светлана Акулова

Панда Катюша. Обложка © t.me / Светлана Акулова

В Московском зоопарке отмечают полгода со дня рождения панды Катюши. Малышка получила в качестве "именинного торта" связку овощей, выложенную в форме шестёрки. Кадрами поделилась в телеграм-канале гендиректор учреждения Светлана Акулова.

Панде Катюше приготовили праздничный обед. Видео © t.me / Светлана Акулова

"Катюше исполнилось шесть месяцев. Она получила свою первую морковку и, похоже, поняла, что не только мамино молоко вкусное", — говорится в подписи под видео.

Сначала Катюша обнюхала нарезанные кабачки, бамбук и морковку, после чего вытянула последнюю из связки и принялась смачно жевать. От удовольствия маленькая панда откинулась на спину, но овощ из лап не выпустила. Слаще морковки Катюша ещё ничего не пробовала и, видимо, теперь нашла своё лакомство.

Когда Катюшу заберут в Китай: Всё, что известно о маленькой пандочке сегодня
Когда Катюшу заберут в Китай: Всё, что известно о маленькой пандочке сегодня

Напомним, в августе 2023 года у московских панд Жуи и Диндин родилась девочка. Её назвали Катюша, имя выбрали путём голосования. За это время малышка сильно окрепла, научилась правильно падать, самостоятельно точить когти и даже получила наказание от мамы. В начале февраля Катюша начала пробовать бамбук, но пока ей с трудом удаётся разгрызть его.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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