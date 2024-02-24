Панда Катюша получила "именинную" связку овощей на свои полгода
Московский зоопарк поздравил панду Катюшу, которой исполнилось 6 месяцев
Панда Катюша. Обложка © t.me / Светлана Акулова
В Московском зоопарке отмечают полгода со дня рождения панды Катюши. Малышка получила в качестве "именинного торта" связку овощей, выложенную в форме шестёрки. Кадрами поделилась в телеграм-канале гендиректор учреждения Светлана Акулова.
Панде Катюше приготовили праздничный обед. Видео © t.me / Светлана Акулова
"Катюше исполнилось шесть месяцев. Она получила свою первую морковку и, похоже, поняла, что не только мамино молоко вкусное", — говорится в подписи под видео.
Сначала Катюша обнюхала нарезанные кабачки, бамбук и морковку, после чего вытянула последнюю из связки и принялась смачно жевать. От удовольствия маленькая панда откинулась на спину, но овощ из лап не выпустила. Слаще морковки Катюша ещё ничего не пробовала и, видимо, теперь нашла своё лакомство.
Напомним, в августе 2023 года у московских панд Жуи и Диндин родилась девочка. Её назвали Катюша, имя выбрали путём голосования. За это время малышка сильно окрепла, научилась правильно падать, самостоятельно точить когти и даже получила наказание от мамы. В начале февраля Катюша начала пробовать бамбук, но пока ей с трудом удаётся разгрызть его.