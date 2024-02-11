Московский зоопарк показал хрустящий ужин панды Катюши после умывания с мамой

Воскресное утро началось для панды Катюши из Московского зоопарка со встречи с мамой Диндин, которая устроила дочурке гигиенические процедуры. Нежным видео из вольера поделилась гендиректор учреждения Светлана Акулова.

На кадрах медведица пытается вылизать детёныша, но кроха отчаянно вырывается из её объятий. Катюша расценила это занятие как развлечение и начала играть с родительницей.

Диндин умывает Катюшу. Видео © T.me / Светлана Акулова

А вот к вечеру малышке преподнесли питательный ужин в виде бамбуковых палок. Однако разгрызть угощение панде пока не удалось.

"Ну очень старается Катюша грызть бамбуковые палки. Хрустят уже, как у мамы, только пока не разгрызаются", — пошутила Акулова.

Катюша хрустит бамбуком. Видео © T.me / Светлана Акулова