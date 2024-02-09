"Розовое счастье": Малышка-панда Катюша получила подарки к китайскому Новому году
Панду Катюшу из Московского зоопарка поздравили с китайским Новым годом
Панда Катюша ест торт из бамбука. Обложка © t.me / Светлана Акулова
В Московском зоопарке панду Катюшу поздравили с китайским Новым годом. Об этом в телеграм-канале написала гендиректор ГАУ "Московский зоопарк" Светлана Акулова.
"Наше розовое счастье — Катюша получила в подарок торт с лакомствами и бамбукового дракона", — сообщила Акулова.
Гендиректор ГАУ "Московский зоопарк" Светлана Акулова поздравляет панду Катюшу с китайским Новым годом. Видео © t.me / Светлана Акулова
Она также поздравила всех, кто отмечает Новый год по лунному календарю, и пожелала счастливого, насыщенного, а также волшебного Нового года.
"Пусть Дракон принесёт много радости, счастья, любви, благополучия и незабываемых впечатлений", — написала Акулова.
На представленном видео Акулова с веточкой бамбука и фигуркой дракона приходит в вольер к Катюше. Панда осторожно выползает из своего укрытия и приступает к поеданию торта.
Напомним, долгожданное потомство у московских панд Жуи и Диндин появилось в августе 2023 года. Малышка быстро выросла и окрепла, а имя ей выбрали голосованием. Катюша с каждым днём познаёт мир. Ловкая малышка учится делать кувырки, осваивает бревнолазание и берёт новые высоты. Кстати, панда-хулиганка уже показывает свой характер и выражает грозный протест маме Диндин.