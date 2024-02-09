Регион

Уведомления отключены

9 февраля, 19:09

"Розовое счастье": Малышка-панда Катюша получила подарки к китайскому Новому году

Панду Катюшу из Московского зоопарка поздравили с китайским Новым годом

Панда Катюша ест торт из бамбука. Обложка © t.me / Светлана Акулова

Панда Катюша ест торт из бамбука. Обложка © t.me / Светлана Акулова

В Московском зоопарке панду Катюшу поздравили с китайским Новым годом. Об этом в телеграм-канале написала гендиректор ГАУ "Московский зоопарк" Светлана Акулова.

"Наше розовое счастье — Катюша получила в подарок торт с лакомствами и бамбукового дракона", — сообщила Акулова.

Гендиректор ГАУ "Московский зоопарк" Светлана Акулова поздравляет панду Катюшу с китайским Новым годом. Видео © t.me / Светлана Акулова

Она также поздравила всех, кто отмечает Новый год по лунному календарю, и пожелала счастливого, насыщенного, а также волшебного Нового года.

"Пусть Дракон принесёт много радости, счастья, любви, благополучия и незабываемых впечатлений", — написала Акулова.

На представленном видео Акулова с веточкой бамбука и фигуркой дракона приходит в вольер к Катюше. Панда осторожно выползает из своего укрытия и приступает к поеданию торта.

"Умело удерживает палочки": В Московском зоопарке раскрыли тайну шестого "пальца" панды Катюши
"Умело удерживает палочки": В Московском зоопарке раскрыли тайну шестого "пальца" панды Катюши

Напомним, долгожданное потомство у московских панд Жуи и Диндин появилось в августе 2023 года. Малышка быстро выросла и окрепла, а имя ей выбрали голосованием. Катюша с каждым днём познаёт мир. Ловкая малышка учится делать кувырки, осваивает бревнолазание и берёт новые высоты. Кстати, панда-хулиганка уже показывает свой характер и выражает грозный протест маме Диндин.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Московский зоопарк
  • панды
  • Панды Жуи и Диндин
  • Животные/ домашние питомцы
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров