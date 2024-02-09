"Розовое счастье": Малышка-панда Катюша получила подарки к китайскому Новому году

В Московском зоопарке панду Катюшу поздравили с китайским Новым годом. Об этом в телеграм-канале написала гендиректор ГАУ "Московский зоопарк" Светлана Акулова.

"Наше розовое счастье — Катюша получила в подарок торт с лакомствами и бамбукового дракона", — сообщила Акулова.

Гендиректор ГАУ "Московский зоопарк" Светлана Акулова поздравляет панду Катюшу с китайским Новым годом. Видео © t.me / Светлана Акулова

Она также поздравила всех, кто отмечает Новый год по лунному календарю, и пожелала счастливого, насыщенного, а также волшебного Нового года.

"Пусть Дракон принесёт много радости, счастья, любви, благополучия и незабываемых впечатлений", — написала Акулова.