"Умело удерживает палочки": В Московском зоопарке раскрыли тайну шестого "пальца" панды Катюши
В Московском зоопарке показали шестой псевдопалец на передней лапе панды Катюши
У панд на передних лапах есть секретный шестой псевдопалец, который помогает им ловко и аккуратно хватать и удерживать даже самые тонкие стебли и листочки бамбука. Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова показала видео со знаменитой Катюшей, на котором отчётливо видно, что малышка-панда уже неплохо научилась им пользоваться.
В Московском зоопарке показали шестой псевдопалец на передней лапе панды Катюши. Видео © Telegram / Светлана Акулова
Так, несмотря на крайне небольшой размер стебелька, Катюша смогла управиться даже с ним.
"Наша Катюша уже научилась у мамы пользоваться этим пальцем и умело удерживает палочки", — написала Акулова.
Напомним, долгожданное пополнение панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка появилось в августе 2024 года. Имя для неё выбрали голосованием. За это время малышка сильно окрепла, научилась правильно падать, самостоятельно точить свои когти и даже получила наказание от мамы.
Telegram / Светлана Акулова