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8 февраля, 14:17

"Умело удерживает палочки": В Московском зоопарке раскрыли тайну шестого "пальца" панды Катюши

В Московском зоопарке показали шестой псевдопалец на передней лапе панды Катюши

У панд на передних лапах есть секретный шестой псевдопалец, который помогает им ловко и аккуратно хватать и удерживать даже самые тонкие стебли и листочки бамбука. Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова показала видео со знаменитой Катюшей, на котором отчётливо видно, что малышка-панда уже неплохо научилась им пользоваться.

В Московском зоопарке показали шестой псевдопалец на передней лапе панды Катюши. Видео © Telegram / Светлана Акулова

Так, несмотря на крайне небольшой размер стебелька, Катюша смогла управиться даже с ним.

"Наша Катюша уже научилась у мамы пользоваться этим пальцем и умело удерживает палочки", — написала Акулова.

Секретный палец на лапе Катюши из Московского зоопарка. Фото © Telegram / Светлана Акулова

Секретный палец на лапе Катюши из Московского зоопарка. Фото © Telegram / Светлана Акулова

Секретный палец на лапе Катюши из Московского зоопарка. Фото © Telegram / Светлана Акулова

Секретный палец на лапе Катюши из Московского зоопарка. Фото © Telegram / Светлана Акулова

Секретный палец на лапе Катюши из Московского зоопарка. Фото © Telegram / Светлана Акулова

Секретный палец на лапе Катюши из Московского зоопарка. Фото © Telegram / Светлана Акулова

Панда Катюша составила маме Диндин компанию во время тихого часа на лестнице
Панда Катюша составила маме Диндин компанию во время тихого часа на лестнице

Напомним, долгожданное пополнение панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка появилось в августе 2024 года. Имя для неё выбрали голосованием. За это время малышка сильно окрепла, научилась правильно падать, самостоятельно точить свои когти и даже получила наказание от мамы.

Обложка ©

Telegram / Светлана Акулова

Матвей Константинов
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