"Умело удерживает палочки": В Московском зоопарке раскрыли тайну шестого "пальца" панды Катюши

У панд на передних лапах есть секретный шестой псевдопалец, который помогает им ловко и аккуратно хватать и удерживать даже самые тонкие стебли и листочки бамбука. Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова показала видео со знаменитой Катюшей, на котором отчётливо видно, что малышка-панда уже неплохо научилась им пользоваться.